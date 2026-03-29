Pekka Toveri vasemmistoliiton linjasta: Sama virhe vaarallisemmassa tilanteessa

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) hämmästelee ketjussaan X-viestipalvelussa vasemmistoliiton linjauksia koskien julkisten menojen painotuksia, erityisesti puolustus- ja hyvinvointimenojen suhdetta.

– Vasemmisto ei halua leikata hyvinvointipalveluista, mutta puolustukseen voi kajota.

Hänen mukaansa 2000-luvun alussa vasemmisto vaati samaa, kun ”Yleisen asevelvollisuuden ulkomuseo” haluttiin purkaa. Puolustuksesta leikattiin Toverin mukaan enemmän kuin muilta hallinnonaloilta.

– Meidän onnemme oli, että Venäjä hyökkäsi ensin Ukrainaan eikä Suomeen, saatiin aikaa korjausliikkeelle, Toveri sanoo.

– Nyt halutaan tehdä sama virhe paljon vaarallisemmassa tilanteessa, hän lisää.

Toveri painottaa myös julkisen talouden mittasuhteita.

– Suomi käyttää vuodessa yli 47 miljardia sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon ja 5,6 miljardia puolustukseen. Jälkimmäisestä menee paljon rahaa aikaisempien säästöjen luomien aukkojen paikkaamiseen. Kyllä tuo populismilta haisee. Vastuu ei paina, kun vaalilupauksia annetaan.

Keskustelu liittyy Toverin julkaisunsa yhteyteen jakamaan Helsingin Sanomien artikkelin ”Populismista syytetty vasemmistoliitto aikoo nousta valtaan”, jossa vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Li Andersson kertoo vasemmistoliiton tavoitteista. Artikkelissa käsitellään muun muassa vasemmistoliiton linjaa hyvinvointipalveluiden ja julkisten menojen painotusten osalta.