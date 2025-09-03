Pia Kauma: Vasemmistoliiton retoriikka on törkeää

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma arvostelee oppositiosta kuultuja väitteitä budjettiriihen yhteydessä.

Hän sanoo pitävänsä vasemmistoliiton retoriikkaa törkeänä.

– Se perustuu valheelliseen viholliskuvan maalaamiseen hallituspuolueista ja luokkavihan kasvattamiseen. He väittävät, että hallitus suorastaan nauttii leikkausten tekemisestä ja siten ihmisten elämän kurjistamisesta, Pia Kauma kirjoittaa X:ssä.

– Entinen, nyt jo edesmennyt vasemmistoliiton kansanedustaja Outi Ojala sanoi vuosia sitten, että ”vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”. Jos taloutta ei saada kuntoon, ei ole jaettavaa enää senkään vertaa kuin nyt. Luokkavihan kylvämisen sijaan toivoisin ratkaisuehdotuksia, Kauma jatkaa.

Pia Kauma sanoi MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa käyneensä läpi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen puheenvuoroja.

– Minun mielestäni siellä on jopa vihapuhetta meitä kokoomuslaisia, perussuomalaisia, hallituspuolueita kohtaan. Se retoriikka, mitä te käytätte oikeistohallituksesta, on sietämätöntä, Kauma totesi.

Aino-Kaisa Pekonen vastasi kuvailemalla hallituksen politiikkaa ”järkyttäväksi”. Hän torjui väitteet vihapuheesta. Minja Koskela luetteli Instagram-päivityksessään pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia ja sanoi opposition vain kertoneen hallitukselle, että ”heidän politiikkansa perustuu arvoihin”.