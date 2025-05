Kansanedustaja suree Ukrainan lapsia

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.) ilmaisee syvän huolensa Venäjän hyökkäyssodan tuhoisista vaikutuksista Ukrainan siviileihin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Tänään 8. toukokuuta toisen maailmansodan taisteluiden päättymisestä Euroopassa on kulunut 80 vuotta. Päivä on muistutus siitä, mihin äärimmäinen kansallismielisyys, valheelliset argumentit ja kansojen alistaminen voivat johtaa, Kauma toteaa.

– Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa osoittaa, että nämä opit eivät ole menettäneet ajankohtaisuuttaan. Meidän on edelleen puolustettava vapautta ja demokratiaa. Kansainvälisen oikeuden, alueellisen koskemattomuuden ja ihmisoikeuksien räikeästä rikkomisesta on seurattava rangaistus. Rauhan on oltava oikeudenmukainen sille maalle, jota vastaan on hyökätty, Kauma sanoo lausunnossa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on vahvistanut 13 000 siviilin, mukaan lukien lähes 700 lapsen kuoleman sodan aikana. Loukkaantuneita on yli 31 000, joista noin 2000 on lapsia. Lisäksi Venäjän drooni- ja ohjusiskut ovat vahingoittaneet terveydenhoitolaitoksia, oppilaitoksia, energiainfrastruktuuria ja asuinalueita, estäen siviilien pääsyn välttämättömiin ja kriittisiin palveluihin. Seuraukset siviileille ovat syviä ja pitkäkestoisia.

– Lapset kantavat edelleen konfliktin raskaimman taakan, Kauma toteaa.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Ukraina-tukiryhmän (PSTU) kanssa julkaistussa lausunnossa Kauma vaatii, että jatkuvat kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden rikkomukset on tuomittava, vihollisuudet on lopetettava välittömästi, Venäjä on asetettava täyteen vastuuseen kansainvälisen oikeuden rikkomuksista, humanitaarista apua on päästettävä kaikille kärsineille alueille ja uhrien on saatava oikeutta, mukaan lukien asianmukaisten kansainvälisten mekanismien ja oikeudellisten prosessien kautta.

PSTU on Kauman aloitteesta Vancouverissa kesällä 2023 perustettu ryhmä, joka vahvistaa yleiskokouksen tukea Ukrainalle. Ryhmä on vieraillut Ukrainassa helmikuussa 2025, jolloin ryhmän jäsenet osallistuivat yleiskokouksen puheenjohtajiston kokoukseen Kiovassa.