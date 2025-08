Pia Kauma: Suomi tarvitsee uuden vaihteen talouskasvuun

Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan hallituksen on otettava uusi vaihde talouskasvun aikaansaamisessa.

– Emme ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota esimerkiksi pk-yritysten vientimahdollisuuksiin, Pia Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän huomauttaa, että Tanska ja Ruotsi ovat tässäkin asiassa edellä.

– Viennin rakennetta pitää monipuolistaa enemmän perinteisen kone- ja laiteviennin lisäksi.

Julkaisussaan Kauma viittaa Helsingin Sanomien juttuun, joka kertoo työttömistä korkeakoulutetuista nuorista.

Kauman mukaan työttömyystilanne on nyt huolestuttava, mutta ei toivoton.

– Aina ennenkin talouden suosta on noustu. Itse valmistuin 1990-luvun alun järkyttävään lamaan, jolloin idänkauppa romahti. Nuoria pitää nyt kannustaa jatkamaan yrittämistä ja pysymään aktiivisina!, Kauma painottaa.

Eurostatin tuoreimpien tilastojen mukaan Suomessa on Euroopan toiseksi korkein työttömyysaste, 9,3 prosenttia. Suomen edellä työttömyysasteessa on vain Espanja. Miesten osalta työttömyysaste on Euroopan korkein, 9,9 prosenttia.

Nuorisotyöttömyyden eli alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tilastot näyttävät vielä karummilta. Eurostatin mukaan Suomen nuorisotyöttömyys oli kesäkuussa 20,4 prosenttia. Lukema on yksi Euroopan korkeimmista.