Pia Kauma IS:lle: Sähköveroa pitää laskea

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma sanoo Ilta-Sanomille, että sähköveroon puuttuminen olisi joustavampi keino vaikuttaa sähkön hintaan kuin arvonlisäverotuksen madaltaminen.

Hän on jättänyt yhdessä 15 muun kokoomuksen kansanedustajan kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen varautumisesta sähkön hintojen nousuun ja mahdolliseen energiapulaan.

– Haluamme täsmätoimia, ja yksi niistä on sähköveroon puuttuminen. Sähkölaskussa noin kolmasosa on veroa ja Suomessa sähkövero on moninkertainen verrattuna EU:n minimiin, Kauma sanoo.

Edustaja sanoo, että kokoomus on valmis poistamaan sähköveron muutamalta talvikuukaudelta. Lisäksi reservissä olevien voimalaitosten käyttöönottoon tulee Kauman mukaan varautua, vaikkei se olekaan yksiselitteistä.

Sähkön tarjonnasta tulee hänen mukaansa huolehtia varmuusvarastoin. Kokoomusedustaja korostaa myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalan täysmääräisen käyttöönoton tärkeyttä.

Valmistuessaan se tulee vastaamaan yli kymmenestä prosentista Suomen sähköntuotannon kokonaiskapasiteetista.

– Pahin skenaario on, että Olkiluoto 3 viivästyy, emme terminaalirakennuksen viivästymisen takia tai muusta syystä saakaan LNG:tä, eikä myöskään tuule ja on kovat pakkaset. Siihen ainakin hallituksen pitää valmistautua, Kauma toteaa.