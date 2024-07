Pettyneitä hyökkääjän sotilaita ryöpytetään – ”Lukekaa sopimusteksti”

Monet Ukrainan rintamalle rahan perässä lähteneet venäläiset sotilaat luulevat, että he voivat palata takaisin kotiin heti sopimuksen päätyttyä.

Venäläinen sotabloggaaja ja -propagandisti Anastasia Kashevarova kuitenkin korostaa Telegram-kanavallaan, että tämä on väärinkäsitys.

Hän kertoo saavansa valtavan määrän sähköposteja yllättyneiltä venäläisiltä, jotka luulivat voivansa palvella vain tietyn määräajan ja poistua rintamalta sen jälkeen.

Sopimussotilaiksi houkutellaan rahalla etenkin syrjäseutujen pienituloisia. Moni ei kuitenkaan lue kunnolla sopimustekstiä ennen allekirjoittamista.

Kashevarova ryöpyttää sopimussotilaita kovasanaisesti:

– Kaikille niille, jotka elävät ruusuisessa maailmassa – puolustusministeriön sopimuksia jatketaan automaattisesti ”sotilaallisen erikoisoperaation” aikana. Tämä on asetus.

– Kyseessä ei ole lainkaan uusi asia, vaan sopimuksia on jatkettu 2022 syyskuusta alkaen.

Myös liikekannallepanossa rintamalle määrätyt sotilaat palvelevat niin sanotun erikoisoperaation päättymiseen asti. Tosiasiassa kyseessä on Venäjän laajamittainen hyökkäyssota.

– Kaverit, riisukaa ruusunpunaiset silmälasinne. Lukekaa tarkasti, mitä allekirjoitatte, älkääkä tulko ruikuttamaan minulle sähköpostitse. En tiedä, miten selittäisin tämän asian teille selvemmin. Olen puhunut tästä jo kolmen vuoden ajan, Kashevarova toteaa.

Hän korostaa, että sopimusten jatkamisesta on annettu julkinen asetus.

– Tästä on ilmoitettu ja puhuttu noin 300 kertaa. On kummallista valittaa tiedon puutteesta.

Turns out that among the Russian soldiers who came to Ukraine to “earn extra money”, there are many who think that they can return home at any time as soon as their “contract” ends. Russian blogger and volunteer Anastasia Kashevarova speaks about this misconception.

According… pic.twitter.com/Q2JJs8HZpb

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 9, 2024