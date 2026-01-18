USA:n tullipäätös saattoi johtua väärinkäsityksestä

Yhdysvaltojen uhkaus asettaa lisätullit kahdeksalle Euroopan maalle, mukaan lukien Suomelle, saattoi johtua väärästä tulkinnasta, arvioi pääministeri Petteri Orpo Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Orpo kertoo saaneensa tiedon Donald Trumpin tulliuhkauksista lauantai-iltana hiihtolenkillä. Viestejä aiheesta oli tullut matkapuhelimeen paljon, ja tunnelma muuttui nopeasti. Tämän jälkeen asiaa on hoidettu ”hyvin laajalla rintamalla”.

– Suorat yhteydet Tanskaan, kollegoihin Eurooppaan, komission suuntaan, ja sitten tietysti hallituksen sisällä. Tämä on vakava paikka, Orpo sanoo.

Pääministeri kutsuu tilannetta hyvin poikkeukselliseksi ja erikoiseksi. Kyseessä on esimerkki siitä, kuinka Trumpin toiminta on hyvin arvaamatonta.

– Liittolaisten kesken pitää neuvotella huolista ja murheista, ja etsiä ratkaisuja. Ei painostaa tai uhata, Orpo linjaa.

Orpo arvioikin, että jos ei tilannetta ei pystytä hoitamaan ja asioita saada järjestykseen, on kauppasodan riski ilmeinen.

Toisaalta Trumpin reaktio saattaa pääministerin arvion mukaan johtua väärästä tulkinnasta tullien kohteeksi joutuneiden maiden tiedustelumatkasta Grönlantiin. Hän painottaa, että matkan tarkoitus vastata Trumpin esittämiin turvallisuushuoliin Grönlannista ja Arktisesta alueesta.

Kyseessä ei siis ole sotilaallinen operaatio, vaikka sotilaat ovat liikkeellä. Operaatio ei hänen myöskään missään nimessä ole suunnattu Yhdysvaltoja vastaan.

– Se on nimenomaan vastaus turvallisuushuoliin, ja siihen nähden tämä tariffiasia on virhe, Orpo toteaa ja muistuttaa, että Euroopan unionilla on keinot vastata Yhdysvaltojen tulleihin.

– Mutta minä en todellakaan halua nähdä sitä, koska siinä ei ole mitään järkeä. Meillä on kaksi viikkoa aikaa ratkoa tämä asia liittolaisten kesken kuntoon.

Aiemmin Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt linjasi, että lempeä linja ei ole ratkaisu. Orpo sanoo olevansa täysin samaa mieltä ja muistuttaa, että Grönlannin ja Tanskan asiosita päättävät grönlantilaiset ja tanskalaiset. Suomi kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, ja lähtee siitä, että näin tekevät myös muut maat.

Seuraava askel onkin Orposta neuvottelupöytä. Pääministerin mukaan alkavalla viikolla Sveitsin Davosissa järjestettävä kokous, johon myös Trump osallistuu, on tilaisuus tähän. Mikäli tulleissa kyse on Trumpin virhetulkinnasta Grönlannin operaation luonteesta, voi tilanne olla ratkaistavissa.

– Ei sosiaalisen median välityksellä, vaan vaan istumalla saman pöydän ääreen. […] Siksi nyt tarvitaan vain määrätietoista neuvottelua, asian hoitamista, Orpo pohtii.

Suomen talouteen tulleilla on pääministerin mukaan väistämättä vaikutus. Orpo sanoo sen olevan päivänselvää, että viimeaikaiset tapahtumat eivät auta Suomen talouskasvun ponnisteluissa.

– Kaikki epävarmuus on mielestäni suurin syy siihen, että Suomen talous ei ole kasvanut ja että suomalaiset kotitaloudet eivät ole kuluttaneet […]. Ja tämä valitettavasti toimii jälleen väärään suuntaan suomalaisille, pääministeri tuskailee.

Pääministeri haluaa kuitenkin painottaa, että Suomi on turvassa. Maassa on huolehdittu turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta. Suomi on osa EU:ta ja länttä, eikä akuuttia hätää ole.

Lisäksi Orpo muistuttaa talouden perustan olevan kunnossa. On kilpailukykyä, osaamista kriittisillä aloilla ja upeita yrityksiä. Pitkällä aikavälillä taloudessa ei olekaan huolta.

Viime päivien tapahtumista huolimatta Orpo sanoo myös haluavansa uskoa, että Yhdysvaltoihin voi luottaa. Trump ei ole sama asia kuin Yhdysvallat.

– Yhdysvallat on meille niin monella osa-alueella luotettava hyvä kumppani esimerkiksi puolustuksen saralla. Meidän yhteistyömme on todella syvää ja luottamuksellista. Se on vahvempaa kuin koskaan, Orpo tiivistää.

– Näen tavallaan kaksi tasoa suhteessa. Nyt tämä toinen pinnalla oleva taso pitää pystyä ratkomaan, niin kuin liittolaiset keskenään asiat ratkovat.

Hän painottaa myös Yhdysvaltojen olevan keskeinen liittolainen, sekä tietävänsä, että suomalaiset ymmärtävät Suomen tarvitsevan Yhdysvaltoja.

– Siksi meiltä suomalaisilta ja meidän valtiojohdolta tarvitaan myöskin viisautta tässä asiassa luovimiseen, Orpo muistuttaa.

– Mutta ei se siis tarkoita, että mikä tahansa käy.