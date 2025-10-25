Petteri Orpo Ylelle: Talouden ongelma ei ratkea veroja kiristämällä

Miljardien puolustusmenojen rahoittaminen yhdessä kasvavien sote-menojen kanssa edellyttää julkistalouden sopeutuksia. Kaikki budjettiluokat onkin tulevaisuudessa perattava läpi, arvioi pääministeri Petteri Orpo Ylen haastattelussa.

Orpo uskoo, että julkiselta sektorilta löytyy vielä tehostettavaa. Hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluista hän kuitenkin haluaa pitää kiinni, vaikka myös valtion maksamiin palveluihin on pääministeristä pakko puuttua.

– Siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmisten saatavilla, perusturva on olemassa ja heikommista pystytään pitämään huolta ja meidän nuoret saavat koulutuksen. Sen jälkeen kaikki täytyy olla arvioitavana, Orpo toteaa Ylelle.

Kokoomusjohtaja esittää myös, että hyvinvointialueiden toimintaa voitaisiin tehostaa esimerkiksi uusilla teknologioilla ja digitalisaatiolla. Lisäksi oleellisessa osassa on talouskasvu. Se tarkoittaisi korkeampaa työllisyyttä, lisää yrityksiä ja sitä kautta enemmän verotuloja.

Hän muistuttaa, että nykyinen hallitus on toteuttanut epäsuosittujakin uudistuksia, jotka vauhdittavat talouden kasvua.

– Olemme laittaneet niin sanotusti meidän konetta kuntoon, Orpo toteaa.

Tulevien hallitusten työ tuleekin olemaan pääministeristä helpompaa, koska nykyinen hallitus on onnistunut toteuttamaan isoja rakenteellisia uudistuksia.

Eläkkeisiin Orpo ei koskisi, mutta arvioisi eläkeiän nostamista. Sopeutustoimien ulkopuolelle Orpo rajaisi lisäksi koulutuksen ja osaamisen.

Verotuksen suhteen pääministeri siirtäisi painopistettä työstä ja yrittämisestä kohti kulutusta ja haittoja. Silti veronkorotukset eivät hänestä ole ratkaisu.

– En lähtökohtaisesti usko, että veroja kiristämällä ratkaistaan tätä ongelmaa, Orpo muistuttaa.

– Me oltaisiin varmaan nostettu verot sataan prosenttiin, jos se sillä ratkeaisi.