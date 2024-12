Petteri Orpo Ylelle: Syyriassa vallan ottaneista vielä vähän tietoa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Syyrian hallinnon romahtamista Ylen pääministerin haastattelutunnilla. Pääministerin mukaan tilanne on jännittynyt, kun yli kymmenen vuotta vallassa ollut hallinto on kaatunut.

– Se on itsessään suuri uutinen, ja sillä on laajat vaikutukset. Kapinalliset, jotka ovat vallan ottaneet, niistä emme paljon tiedä, Orpo totesi.

Orpon mukaan tarvittaessa suomalaisia autetaan pois alueelta. Hänen mukaansa montaa suomalaista ei tietojen mukaan alueella oleskele.

– Tähän mennessä onneksi näyttää siltä, että mitään suurta sisällissotaa ei siellä ole puhkeamassa. Vallankaappaus on sujunut nopeasti.

Orpon mukaan Eurooppa on myös paremmin varautunut mahdolliseen pakolaisvirtaan. Pääministerin mukaan on liian aikaista sanoa, tuleeko Syyriasta lisää pakolaisia Eurooppaan ja Suomeen. Paljon on kiinni myös Turkin toimista.

– Eurooppa on varautunut. 2015 opit on otettu vakavasti. Eurooppaan ei samalla tavalla enää vain tulla.