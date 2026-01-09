Petteri Orpo Ylelle: Sotilaallinen hyökkäys Grönlantiin epätodennäköinen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ylen haastattelussa, ettei usko siihen, että Yhdysvallat lähtisi sotilaallisesti valtaamaan Grönlantia, vaikka presidentti Donald Trump on sellaista pyöritellytkin. New York Timesin haastattelussa Trump muun muassa sanoi, että Yhdysvallat voi joutua valitsemaan ”Naton ja Grönlannin väliltä”.
Jos Nato-maa puuttuisi sotilaallisesti toisen Nato-maan alueisiin, tilanne olisi Orpon mukaan katastrofaalinen.
– Se olisi niin huono tilanne, että en usko siihen vaihtoehtoon, vaan pidän tätä retoriikkana ja neuvottelutaktiikkana, Orpo kommentoi Ylelle.
Hänen mukaansa amerikkalaisten sotilaiden lähettäminen on epätodennäköistä, koska seuraukset olisivat niin vakavia Naton turvallisuudelle, puolustukselle ja yhteistyölle.
Orpo torjuu väitteet, että Suomen ulkopoliittinen johto olisi väistellyt Grönlanti- tai Venezuela-kysymystä.
– Olemme alusta lähtien ilmoittaneet, että Grönlannin tulevaisuudesta päättävät ainoastaan grönlantilaiset ja tanskalaiset. Olemme asettuneet voimakkaasti tueksi, Orpo sanoo.
Hänen mukaansa kysymys Venezuelasta on vaikea.
– Olemme sanoneet selkeästi, että maiden pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta. Hirmuhallitsija [Nicolás] Maduron tukeminen on kuitenkin myös erittäin vaikea kysymys. En näe sitäkään mahdollisena, Orpo sanoo.
Suomi korostaa, että kansainvälistä oikeutta pitää noudattaa ja Venezuelaan pitää saada vapaat vaalit, pääministeri toteaa.