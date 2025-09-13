Petteri Orpo Ylellä: Puolan tilanne on vaarallinen

Venäjän toiminta ylitti keskiviikkoaamuna monta rajaa, kun venäläislennokit tunkeutuivat Puolaan. Näin linjasi lauantaina Ylen Ykkösaamussa pääministeri Petteri Orpo (kok.), luonnehtien tilannetta ”vaaralliseksi”. Orpo ei usko Venäjän pyrkivän laajentamaan Ukrainan sotaa, mutta kuvailee tapahtunutta Venäjän testiksi.

– Venäjä tässäkin tapauksessa katsoo, miten länsi reagoi. On hyvin vaikea uskoa ja ajatella että tämä olisi täysin tahatonta, Orpo sanoi.

Länsi osoitti valmiutensa vastata Venäjän testiin ja Nato oli tilanteessa hereillä, pääministeri sanoi. Puola pyysi Naton 4. artiklan aktivoimista ilmatilaloukkauksen jälkeen, eivätkä toimet jää Orpon mukaan siihen.

– On aivan selvää, että kun riskejä nyt nostettiin ja tuli uudenlainen tilanne, niin Nato tulee siihen vastamaan vahvistamalla itäisen puolen puolustusta ja valmiutta.

Ilmatilaloukkauksia on nähty ennenkin, Orpo totesi, mutta keskiviikkoaamun tapahtumat olivat mittakaavaltaan poikkeuksellisia.

– Toivon, että tämä on käännekohta siinä, että saamme nopeasti aikaan lännen vastatoimet vastatoimet Venäjää kohtaan, sotilaallisen tuen ja turvallisuusjärjestelyt Ukrainalle sekä kovemmat ja tiukemmat sanktiot.

Puolan tapahtumien jälkeen julkisuudessa on puhuttu droonimuurin tarpeellisuudesta Naton itärajan varmistamiseksi. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tukensa ajatukselle.

– Droonimuuri on yksi elementti ja yksi tapa ilmaista sitä, että Euroopan ja Naton itäistä puolustusta tullaan ja pitää vahvistaa. Se tarkoittaa kykyä torjua droneja ja käydä mahdollisesti dronetaisteluita, Orpo kommentoi lauantaina.

Venäjän uhka edellyttää Euroopalta panostuksia etenkin itäiseen puolustukseen, Orpo sanoi, ja pääministerin mukaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö EU:ssa ymmärrettäisi Venäjän vaarallisuus.

Pääministeri korosti, ettei Suomeen kohdistuu suoraa uhkaa. Suomen viranomaiset päivittävät tilannekuvaansa Venäjän osalta helmikuun 24. päivä 2022, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, Orpo painotti, eikä suomalaisten tarvitse olla Puolan tapahtumien jälkeen huolissaan.