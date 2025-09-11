Petteri Orpon mukaan droonimuuri koskisi myös Suomea

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisi keskiviikkona tukensa Baltian maiden ajamalle droonimuurille ja sanoi hankkeen saavan EU-rahoitusta. Siihen sisältyy lennokkien havaitsemiseen ja torjumiseen liittyviä ratkaisuja.

Aihe nousi keskusteluun yli 20 venäläislennokin tunkeuduttua Puolan ilmatilaan osana laajempaa ilmahyökkäystä Ukrainaan.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan aloite ei koske ainoastaan Baltian maita vaan myös Suomea.

– Ilman muuta droonimuuri koskee meitä. Sitä rakennettaisiin Suomeen ja Baltian maihin, Orpo sanoi Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa Kesärannassa.

Pääministeri muistutti, että Yhdysvaltoja tarvitaan Euroopan itäisen sivustan puolustamisessa. Presidentti Donald Trumpin vaihtelevista puheista huolimatta Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyötä rakennetaan suunnitellusti.

– Odotan, että Yhdysvallat Naton jäsenenä osallistuu niin kuin on sovittu, Petteri Orpo totesi.

Pääministeriltä tiedusteltiin Suomen linjaa Palestiinan tunnustamisen suhteen. Hallituspuolueet ovat asiasta erimielisiä, mutta Suomen kantana on kahden valtion ratkaisun tukeminen.

Petteri Orpon mukaan kansainvälisellä kehityksellä on vaikutusta asiaan. Suomi seuraa tilannetta ja keskustelee kumppimaiden ja suurten eurooppalaisten maiden kanssa.

Orpo totesi, etteivät Israelin sotatoimet Gazassa voi jäädä huomiotta. Suomi odottaa tarkempaa esitystä EU:n komissiolta unionin ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen osittaisen jäädyttämisen suhteen. Suomi on jo liittynyt tiettyihin painostustoimiin siirtokuntalaisten väkivaltaisuuksia vastaan.