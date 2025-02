Petteri Orpo Ylellä: Aluekysymykset ovat ukrainalaisten käsissä

– Elämme historiallista ja vakavaa aikaa. Nyt on tarpeen olla erittäin aktiivinen ja valppaana, että pidetään suomalaisten ja eurooppalaisten turvallisuudesta huolta, totesi pääministeri Petteri Orpo (kok.) lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Orpo osallistui tällä viikolla Saksan Münchenissä pidettyyn turvallisuuskonferenssiin.

Turvallisuuskonferenssissa olivat esillä keskustelut Ukrainan rauhasta, rauhanprosessista, rauhan ehdoista sekä Euroopan laajemmasta turvallisuudesta rauhansopimuksen jälkeen, USA:n Eurooppa-suhteista ja Naton tulevaisuudesta.

Orpo tapasi Saksassa laajasti maailman ja Euroopan johtajia ja eurooppalaisia kollegoita.

– Itselleni kaikkein tärkein asia on, että Euroopan pitää muodostaa yksi yhteinen ääni ja olemme Ukrainan kyljessä neuvotteluissa mukana, hän totesi.

Yhdysvalloista on tullut paljon erilaisia viestejä Ukrainaan liittyen, jotka ovat osin ristiriitaisia keskenään.

– Tämä on juuri sen kaltaista mitä osasimme odottaa. Ei pidä juosta jokaisen USA:sta tulevan kommentin perässä. Tämä on trumpilainen tapa toimia ja sen kanssa meidän on opittava elämään, pääministeri huomautti.

Turvallisuuskonferenssin yleisviesti oli kuitenkin Orpon mukaan selvä.

– Viesteistä jäi käteen isoimmat asiat: kaiken ylimääräisen kohinan keskellä USA on selkeästi hakemassa rauhaa, jossa Venäjä pakotetaan neuvotteluihin ja pidetään huolta Ukrainan vahvasta asemasta neuvotteluissa. USA ei ole indikoinut, että olisi lähtenyt Natosta, vaan Euroopan pitää ottaa suurempi rooli puolustuksessaan.

Aluekysymykset ovat Orpon mukaan ukrainalaisten käsissä.

– Vain ukrainalaiset voivat määritellä, mihin ovat valmiita aluekysymyksissä, pääministeri huomautti.

Ukrainalla pitää Orpon mukaan olla oikeus hakea Nato-jäsenyyttä. Lisäksi Ukrainan EU-jäsenyyttä pitää edistää voimakkaammin.

– Rauhan pitää olla sellainen, että Euroopan turvallisuusinfrastruktuuriin ei kosketa. Venäjä ei voi tulla sanelemaan Euroopan turvallisuusrakenteita ja Venäjä on pakotettava neuvottelupöytään. Euroopan turvallisuusjärjestelyissä ei pidä antaa periksi tuumaakaan, pääministeri muistutti.

– Eurooppa on ollut liian hajanainen ja vieläkin yhteistä ääntä pitää hakea. EU:lla pitää olla suhteessa Ukrainan rauhaan yksi yhteinen viesti, Orpo totesi Ykkösaamussa.