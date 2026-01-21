Verkkouutiset

Kontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Petteri Orpon mukaan USA:n tulliuhkailu heikentää suhteita

  • Julkaistu 21.01.2026 | 18:36
  • Päivitetty 21.01.2026 | 20:42
  • Tullit, Yhdysvallat
Pääministerin mukaan EU:n on päätettävä tarvittaessa vastatoimista.
EU-johtajat kokoontuvat torstaina epäviralliseen Eurooppa-neuvostoon. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo.

Valtioneuvoston mukaan tapaamisen aiheena ovat transatlanttisiin suhteisiin liittyvät viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutukset Euroopan unioniin.

Pääministerin mukaan kansalaiset ovat tilanteesta ymmärrettävästi huolissaan.

– Euroopan unionin tulee varautua ja olla vahva. Tulleilla uhkaaminen heikentää transatlanttisia suhteita. Tilanteeseen on haettava ratkaisuja yhdessä liittolaisten kanssa. EU:n on pysyttävä yhtenäisenä ja päätettävä tarvittaessa vastatoimista, Orpo sanoo tiedotteessa.

Aiemmin tällä viikolla Suomi, Alankomaat, Britannia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska antoivat yhteisessä lausumassaan täyden tukensa Grönlannin kansalle. Maat korostivat puolustavansa suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteita. Tähän Trump vastasi tulliuhkauksella.

