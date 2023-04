Petteri Orpo: Tarkentavia keskusteluja tarvitaan

Hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok.) mukaan eduskuntaryhmien vastausten perusteella ei ole vielä selvää, mitkä puolueet lähtevät Säätytalolle neuvottelemaan hallituksesta.

– Tarkempia neuvotteluja ja keskusteluja tämä vielä vaatii, hän sanoi eduskunnassa tiedotustilaisuudessa.

– Ne liittyvät ennen kaikkea talouteen ja kestävän kasvun aikaansaamiseen. Iso kysymys on myöskin kestävä kehitys kaikissa muodoissaan. Miten talouden lisäksi saadaan turvattua sosiaalinen ja ekologinen kestävä kasvu ja kestävä kehitys? Miten energiamurros viedään läpi? Miten ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjutaan? Miten nämä uudistukset tehdään siten, että Suomi pysyy sosiaalisesti eheänä? Miten estetään syrjäytymistä? Nämä ovat ihan keskeisiä kysymyksiä kokoomukselle, Orpo kuvaili avoimia asioita.

Kokoomus pitää kiinni valtiovarainministeriön arviosta, jonka mukaan tällä vaalikaudella taloutta on sopeutettava kuudella miljardilla eurolla.

– Minä olen edelleen erittäin huolissani suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta, kroonisesta ja pysyvästä budjettialijäämästä ja siitä näkymästä mikä on eteenpäin. Tähän on pakko tarttua. Se on edelleen edellytys hallitusohjelmaneuvotteluille ja hallitukselle, että talous laitetaan kuntoon. Se on perusta sille, että voimme turvata suomalaisten palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan, Orpo sanoi.

– Uskon, että löydämme ratkaisut.

Orpon mukaan hallitustunnustelut etenevät suunnitellusti.

– Täytyy kiittää eduskuntaryhmiä ja puolueita siitä, että siellä oli tehty todella perusteellista työtä, nähty vaivaa ja otettu yhtä ryhmää lukuun ottamatta vakavissaan nämä kysymykset, hän sanoi.

– Suomessa hieno asia on se, että kaikki puolueet jakavat aika pitkälle samat suuret tavoitteet. Kaikki haluavat turvata suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja sen tärkeät palvelut. Tämä on mielestäni iso asia, johon pitäisi kiinnittää Suomessa enemmän huomiota. Varsinkin kovien vaalikeskustelujen jälkeen kannattaa pysähtyä siihen ajatukseen, että meillä on yhteiset tavoitteet.