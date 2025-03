Petteri Orpo: Talouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa

Tulevassa hallituksen puoliväliriihessä kaksi asiaa on pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ylitse muiden. Ensimmäisenä tulee

– Yksi on varautuminen muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Toinen on talouskasvun edellytysten vahvistaminen, Orpo sanoi tiistaina Finlandia-talolla Helsingissä pitämässään puheessa.

Hallitus kokoontui Maalisseminaariin käsittelemään Risto Murron vetämän Kasvuriihi-työryhmän ehdotuksia ja pohjustamaan tulevaa puoliväliriihtä.

Vain kestävä julkinen talous ja kestävä talouskasvu takaavat Petteri Orpon mukaan sen, että suomalainen yhteiskunta on vakaa ja kykenee panostamaan laaja-alaisesti myös turvallisuuteen.

– Talouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa. Se on perusta, jolle kaikki muu rakennetaan, Orpo totesi.

Pääministerin mukaan jo hallitusohjelmassa tehtiin selkeitä strategisia ratkaisuja kestävän talouden varmistamiseksi.

– Julkista taloutta ryhdyttiin laittamaan kuntoon, jotta hyvinvointivaltio ei ajautuisi hallitsemattomaan velkakierteeseen – sellaiseen, jossa panostukset puolustukseen, koulutukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin eivät enää olisi mahdollisia.

Orpo totesi hallituksen toimeenpanemien merkittävien uudistusten keränneen kritiikkiä, mutta vähemmän vaihtoehtoja.

– Emme kiistä, etteivätkö päätökset ole vaikeita. Tietenkin säästöt tarkoittavat sitä, että jostain joudutaan luopumaan. Ennemmin tai myöhemmin ratkaisut kuitenkin ovat välttämätöntä tehdä. Tällä hallituksella oli rohkeutta todeta, että odottelulla saadaan aikaan vain suuremmat sopeutukset tulevaisuudessa. Velaksi ei voi elää ikuisesti.

Orpon jatkoi hallituksen tehneen selkeitä valintoja.

– Korotimme puolustusmäärärahoja, lähdimme kasvattamaan poliisien määrää kohti kahdeksan tuhannen tavoitetta, lisäsimme peruskoulumme määrärahoja samalla, kun vahvistimme perustaitojen opetusta, sitouduimme kasvattamaan vuosittaisia valtion tutkimus- ja kehityspanoksia kaikkiaan miljardilla eurolla vaalikauden loppuun.

Tämä kaikki tehtiin Petteri Orpon mukaan samalla, kun toteutettiin mittavia toimia talouden perustan vahvistamiseksi.

– Nämä valinnat olivat silloisen tilannekuvan mukaan oikeita. Nyt jälkikäteen – tässä muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa – on vielä selkeämpää, kuinka tärkeitä nämä ratkaisut olivat.

Sopeutusten lisäksi on Orpon mukaan tehty historiallisen mittakaavan kasvu-uudistuksia.

Toimet kertovat hänen mielestään siitä, että hallituksella ja kansanedustajilla on ollut vahvaa toimintakykyä tehdä vaikeita päätöksiä vaikeana aikana.

Suomi on takamatkalla

Heikko suhdannetilanne on iskenyt Suomeen ja lykännyt kasvun käynnistymistä. Petteri Orpon mukaan hankalaa tilannetta täytyy sietää vielä hetki.

Pidemmän aikavälin hidas kasvunäkymä puolestaan kertoo pääministerin mukaan siitä, ettei Suomea ole uudistettu riittävästi.

– Yhteisvaluutta-alueeseen liittymisen jälkeen talouden rakenteiden uudistamista ei ole viety tarpeeksi pitkälle. Väestörakenteen muutokseen ei ole kyetty mukautumaan.

Orpo totesi hallituksen tekevän nyt paljon, mutta lähtevän kisaan takamatkalta suhteessa vertailumaihin.

– Toivoton tilanteemme ei ole. Suomi on edelleen vakaa demokratia, jossa on osaava kansa. Teknologiaosaamisemme on maailman huippua. Suomessa on erittäin hyvät olosuhteet ja riittävästi vakaata toimitusvarmaa sähköä puhtaan siirtymän investoinneille. Vahvuuksia Suomella on paljon.

Muuttunut turvallisuustilanne taas tarjoaa Orpon mukaan valtavia mahdollisuuksia suomalaiselle puolustusteollisuudelle. Näihin mahdollisuuksin on hänen mukaansa myös tartuttava.

Petteri Orpo sanoi suoraan kasvun haasteiden tarkoittavan, ettei uudistusten mittakaava voi olla vähäpätöinen.

– Tarvitsemme tekoja investointiympäristön vahvistamiseksi, työnteon kannattavuuden parantamiseksi ja yrittämisen sekä riskinoton kannustimien vahvistamiseksi.

Monet keinot eivät Orpon mukaan aiheuta lisäpainetta julkiseen talouteen, mutta kaikkien osalta näin ei ole.

– Julkisen talouden sisällä voidaan kuitenkin tehdä rakenteellisia muutoksia. Niitä varten tarvitsemme hallitukselta sitä samaa poliittista rohkeutta, jolla julkista taloutta laitetaan kuntoon. Tämä hallitus, jos joku kykenee kantamaan vastuuta vaikeissakin paikoissa. Kunnianhimon tulee olla edessämme olevien haasteiden tasalla.