Petteri Orpo: Talouden tavoitteista pidetään kiinni

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok.) toteaa hallitusneuvotteluiden talousryhmän pitävän kiinni aiemmin asetetuista tavoitteistaan, vaikka konkreettisten säästöjen löytäminen on haastavaa.

Julkista taloutta aiotaan tasapainottaa myös rakenteellisten uudistusten kautta. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ander Adlercreutz arvioi vaikeuskertoimen kasvavan, kun sopeuttamisen yksityiskohdista haetaan Säätytalolla yhteisymmärrystä.

Petteri Orpon mukaan talousryhmä saa puoluejohtajilta kaiken tuen toimintaansa.

– Mutta täysi sympatia sinne, koska tiedän, että se on kovaa hommaa. Neljän miljardin suorien säästöjen tai rakenteellisten uudistusten löytäminen on haastavaa. Aina, kun rahaa otetaan jostain pois, niin sille on puolustajansa, Orpo sanoi Säätytalolla.

Hallituksenmuodostaja kertoi tavoitteeksi, että kaikki työryhmät pusertavat nyt työnsä valmiiksi. Lopuksi puheenjohtajapöydässä ratkotaan suurempia asioita, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä talouteen.

Neuvotteluissa kuultavien asiantuntijoiden kokonaismäärä on ohittanut jo tuhannen henkilön rajapyykin. Petteri Orpo sanoi, että RKP:n osalta haastavinta oli maahanmuuttolinjauksia koskeneen työn kiristynyt aikataulu.

– Yleisohjeeni on alusta lähtien ollut, että kaikki on pidettävä mukana, ja pitää olla riittävä aika tulla kuulluksi.

– Jokainen puolue tulee kuulluksi, Orpo sanoi.

