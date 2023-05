Sari Essayah: Sote-pöytä työläin – ”pitää uskaltaa ajatella uudella tavalla”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että maahanmuutto- ja ilmastopolitiikan väännön jälkeen Säätytalon neuvottelijoita työllistää etenkin sote.

– Sote-pöytä on varmasti se työläin, mutta paljon on myös työllisyyskysymyksiä käytävänä läpi, Essayah kommentoi tilannetta toimittajille tiistaina Säätytalolla.

Talouden sopeuttamistoimien tilannetta hallitusneuvotteluissa hän arvioi näin:

– Varmasti erilaisia summia on eri pöydissä ja uskon, että haaasteetkin ovat erityyppisiä. Meillä on varmasti sellaisia kohteita, joissa esimerkiksi säästöjen tai sopeutuksen tai jonkun reformin kautta on helpompi löytää niitä miljoonia kuin jostain toisesta.

– Erityisesti ainakin itse olen painottanut sitä, että asioita pitää uskaltaa ajatella uudella tavalla, pitää uskaltaa uudistaa, pitää hakea myöskin kasvua näissä tilanteissa. Jos vain katsotaan, mitä tässä vanhan raamin sisällä tehdään, silloin ei asioita pystytä uudella tavalla viemään eteenpäin.