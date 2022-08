Petteri Orpo: Suomi puolustaa Ahvenanmaata

– Ahvenanmaa on oleellinen osa Suomea ja kokoomus haluaa huolehtia, että Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välit ovat hyvät ja yhteistyö selkeää. Onnitelemme Ahvenanmaata ja ahvenanmaalaisia satavuotisen itsehallinnon johdosta, sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Maarianhaminassa keskiviikkona.

Hän totesi, että myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti Ahvenanmaa on merkittävä.

– Ukrainan sodan myötä Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt kriittisellä tavalla ja tämä on luonut tarpeen tarkastella Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisia ratkaisuja. Sotilasstrategisesti Ahvenanmaan saarien sijainti on tärkeä. Kyse on koko pohjoisen Euroopan meri- ja kauppareittien puolustamisesta.

– Suomen puolustusvoimilla on velvoite puolustaa valtakunnan kaikkia alueita. Ahvenanmaa on huomioitu sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen suunnitelmissa. Demilitarisoinnista huolimatta. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että voimme suojella Ahvenanmaata kaikelta ulkoiselta aggressiolta – se on meidän velvollisuutemme, Orpo sanoi.

– Ja siitä me pidämme kiinni. Suomi on valmis puolustamaan Ahvenanmaata, hän painotti.

Orpo totesi, että Venäjä on raa’alla sodallaan osoittanut, että se on täysin arvaamaton.

– Siksi sen aggressioon pitää varautua myös tärkeän Ahvenanmaan osalta. Haluamme hyvässä yhteistyössä ahvenanmaalaisten kanssa miettiä, miten jatkossa toimitaan yhdessä. Mahdollisten muutosten pitää lähteä ahvenanmaalaisista itsestään, hän sanoi.

– Kunnioitamme itsehallinnon asemaa ja arvostamme vuoropuheluamme. Ahvenanmaan itsehallinto toimii malliesimerkkinä maailmalle siitä, miten yhdessä toimimalla ja toista kuullen voimme toteuttaa menestyksellistä yhteiseloa – tätä perinnettä haluamme jatkossakin vaalia. Orpo jatkoi.