Petteri Orpo: Suomesta ei tule ydinasemaata

Pääministerin mukaan Suomen tuodaan muutoksen myötä muiden Pohjoismaiden tasolle.
Petteri Orpo eduskunnassa. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Petteri Orpo eduskunnassa. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus vie eteenpäin ydinenergialakiin valmistellut muutokset. Esitysluonnoksessa poistettaisiin ydinaseita koskevat rajoitukset.

Hanketta ei pysäytetä eikä palauteta parlamentaariseen valmisteluun opposition vaatimalla tavalla.

Petteri Orpon mukaan lakiin tulevat uudistukset tulevat eduskunnan käsittelyyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Sen liitteeksi laitetaan lausuma, jota voidaan valmistella ensi viikolla järjestettävässä keskustelussa eri puolueiden kanssa.

– Suomesta ei tule ydinasemaata, Suomeen ei rauhan aikana sijoiteta ydinaseita eikä Naton harjoitustoiminnassa liikutella ydinaseita Suomen alueella, Orpo sanoi eduskunnassa.

Orpon mukaan lausuman myötä Suomi tuodaan muiden Pohjoismaiden tasolle sen suhteen, ettei lainsäädäntö aseta rajoitteita ydinasepolitiikalle.

