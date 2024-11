Petteri Orpo: Sirpa Pietikäisen asia keskustellaan läpi

– On todella ikävää, että Sirpa Pietikäinen on joutunut epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Sirpa on tehnyt kokoomuksessa työtä pitkään, suurella sydämellä, kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo X:ssä.

Hän jatkaa, ettei hyväksy henkilöön käyvää arvostelua. Orpon mukaan asia keskustellaan läpi.

– Minulle jokainen kokoomuslainen on tärkeä ja arvostettu.

Kokoomuksen pitkäaikainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa joutuneensa epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Jutussa kerrotaan esimerkiksi ”puolueen avustajien” vitsailleen HS:n kuullen Pietikäisen ulkonäöstä.

Pietikäinen arvostelee jutussa muun muassa joidenkin kokoomuslaisten tapaa puhua ja käyttäytyä niitä kohtaan, jotka ”puhuvat vähän heitä laveammin vaikkapa demokratiasta, maahanmuutosta tai seksuaalivähemmistöistä.

– Sellaisen kohdalla pitäisi kysyä, haluammeko me olla tällainen puolue, vai pitäisikö jonkun siihen oikeasti puuttua, Pietikäinen toteaa.

Pietikäiseltä kysytään, onko puheenjohtaja Orpo hänen mielestään puuttunut tällaisen tarpeeksi.

– Enpä tiedä en ole päivittäin mukana puolueen sisäisissä keskusteluissa. Mutta meillä on nykyään aika paljon tällaisia piirteitä. Jos me olemme moniarvoisia, suvaitsevia, sivistyneitä ja pyrimme henkiseen kasvuun, niin miksi meillä saa käyttäytyä näin?, Pietikäinen vastaa.

Hän jatkaa ilmiön koskettavan koko tämän päivän politiikkaa ja kuvaa sitä ”möykkäämiseksi ja ilkeydeksi”. Keskitien ja yhteisen tien löytäminen ei Pietikäisen mukaan ole enää muodissa.

– Sitä pidetään vähän lässynä politiikan tekemisenä.

Sirpa Pietikäinen on istunut europarlamentissa vuodesta 2008. Hän jäi tämän vuoden eurovaaleissa varasijalle, mutta on nousemassa takaisin parlamenttiin kun kokoomuksen Henna Virkkusen komissaaripaikka vahvistetaan.