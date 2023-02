Petteri Orpo: SDP:n esittämät veronkorotukset johtaisivat suomalaisten irtisanomisiin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi puolustaa suhtautumalla välinpitämättömästi taloudenpitoon.

Hän huomauttaa blogissaan, että palveluita joudutaan rahoittamaan pysyvästi velalla.

– SDP:n bluffi ja vastuuton velkapolitiikka johtavat siihen, että hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut rapautuvat. Ihmisille uskotellaan, että nykylinjalla voitaisiin jatkaa hamaan tappiin. Se ei ole totta, Petteri Orpo toteaa.

SDP:n talouspoliittisessa ohjelmassa esitetään yrittäjien verotuksen kiristämistä usealla miljardilla eurolla vuodessa. Petteri Orpo arvioi, että nyt julkaistu veronkorotusohjelma on kuitenkin vasta alkua.

– SDP:n vaaliohjelmassa ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheissa unelmoidaan jo Tanskan veroasteesta, joka tarkoittaisin jopa kymmenen miljardin veronkorotuksia suomalaisille palkansaajille, eläkeläisille ja yrittäjille. Tanskalainen veromalli tarkoittaisi roimia veronkorotuksia varsinkin pieni- ja keskituloisille työntekijöille ja reipasta korotusta ruoan arvonlisäveroon, Petteri Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Kokoomuksen puheenjohtaja painottaa, että ainoa kestävä tie tähän on talouskasvun luominen.

– SDP:n esittämät veronkorotukset yrittäjille ampuisivat talouskasvua jalkaan ja johtaisivat pahimmillaan suomalaisten irtisanomisiin. Yksikään kansakunta ei ole vaurastunut jatkuvilla veronkorotuksilla.

Viime vaalikaudella velkaantuminen saatiin lasku-uralle ja julkinen talous lähes tasapainoon. Petteri Orpo toimi tuolloin hallituksen valtiovarainministerinä.

– Saimme vauhditettua talouskasvua ja vahvistettua työllisyyttä. Viime vaalikauden päätösten ansiosta tämäkin hallitus on päässyt paistattelemaan korkeilla työllisyysluvuilla, Petteri Orpo sanoo.

Hän huomauttaa kokoomukseen kohdistuneen arvostelua, koska puolue puhuu säästämisestä.

– Mikäli toimeen ei tartuta nyt, joudutaan jatkossa reagoimaan vielä kovemmin. Nyt on viimeinen hetki herätä. Ei ole oikeistolaisia tai vasemmistolaisia lukuja, eikä velkaantumista voida pysäyttää lisäämällä menoja. Velka on kuin lumelääke. Se voi tuntua hetkellisesti hyvältä, mutta asiat on hoidettava kuntoon ennen pitkää, Orpo kirjoittaa.

– Rahaa on. Näillä sanoilla alkoivat Rinteen-Marinin hallituksen neuvottelut SDP:n johdolla vuonna 2019. Neljä vuotta myöhemmin jäljellä on 40 miljardia euroa lisää velkaa, rapistuvat hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja korkokulut, jotka syövät pian jo peruskoulujen budjetin verran rahaa. Velkaantuminen oli valinta – koronasta tai sodasta ei vielä tuolloin ollut tietoakaan.

– Nyt näemme, että velkaantuminen ja korkojen nousu jatkuu. SDP jakaa, keskusta takaa – ja lopulta sinä maksat.