Petteri Orpo: SDP:n esittämät veronkorotukset eivät käy meille

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan SDP ei ole kertonut lainkaan keinoja, joilla Suomen julkista taloutta saadaan tasapainotettua.

– Rahan lisääminen velaksi tai verojen korottaminen ei ole vaihtoehto. Tarvitsemme talouden kasvua, mutta tarvitsemme samaan aikaan säästäväisyyttä. Demarit eivät ole esittäneet, mistä talouden kasvu syntyy. He eivät ole esittäneet, mistä säästöjä tehdään, Petteri Orpo sanoi Ilta-Sanomien vaalimessujen pääministeritentissä.

– En usko, että sosiaalidemokraateilla on oikeasti uskottavaa näkemystä ja ohjelmaa siitä, miten Suomi saadaan kuntoon, hän jatkoi.

Kokoomus on sitoutunut valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan taloutta pitäisi sopeuttaa kuudella miljardilla eurolla ensi vaalikauden aikana. Tentissä SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin torjui näin ison talouden sopeutuksen, koska se hänen mukaansa hyydyttäisi talouskasvua.

– Meidän näkemyksemme on se, että on vastuutonta leikata taloudesta kuusi miljardia. Se on erittäin vastuutonta. Se on niin kova summa, että edes (Juha) Sipilän (kesk.) hallitus ei noissa luvuissa taloutta sopeuttanut, leikannut, Marin sanoi.

Petteri Orpo penäsi tentissä jälleen SDP:n vaihtoehtoa.

– Jos emme saa Suomen taloutta tasapainoa kohti, ja jos emme saa velkaantumista taittumaan, niin meidän suomalainen hieno hyvinvointiyhteiskunta on vaarassa. Tämä velkapolitiikka, mitä SDP:n johdolla on neljä vuotta tehty, on johtanut siihen, että olemme ottaneet valtavasti velkaa.

Orpo muistutti, että muutaman vuoden kuluttua lainojen korkomenoihin voi mennä enemmän rahaa kuin koko maanpuolustukseen.

– Valtavia summia. Meidän on pakko kääntää tämä suunta. Se ei riitä, että vaan moittii kokoomusta. Pitää olla omia näkemyksiä siitä, miten talous tasapainotetaan. Mistä säästetään, mitä parannetaan ja miten saadaan oikeasti talouden kasvua ja työllisyyttä aikaan. Sitä minä en ole kuullut. Mielestäni siksi sosiaalidemokraattien talousohjelma on bluffi, kokoomusjohtaja sanoi.

Kokoomukselle eivät hänen mukaansa käy SDP:n esittämät veronkorotukset.

– Kun SDP:n puheenjohtaja sanoo, että pitää tehdä tässä ajassa toimia, joilla saadaan talouskasvua, niin teillä on kahden miljardin veronkorotusohjelma. Se osuu yrittäjyyteen, yrittäjiin, investointeihin ja varmasti se valuu veronmaksajillekin. Sekö on nyt se keino, millä saamme Suomen talouden kasvuun? En ole edelleenkään kuullut ainuttakaan keinoa SDP:ltä, millä talous saadaan kasvuun.