Petteri Orpo rahaministerin ulostulosta: Menemme nyt tällä linjalla, mutta varautua pitää

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vahvistaa, että hallituksen tulee varautua tekemään myöhemmin myös uusia säästötoimia viitaten heikentyneisiin talousennusteisiin. Purra korosti toimittajatapaamisessa ennen tänään tiistaina alkanutta budjettiriihtä, että ”niiden aika ei ole nyt tässä budjettiriihessä.”

– Meidän pitää varautua siihen, että uusia toimiakin tarvitaan, mikäli haluamme pitää kiinni hallitusohjelmaan kirjatusta alijäämätavoitteesta, Purra toisti. Valtiovarainministeri oli väläyttänyt asiaa jo aiemmin Helsingin Sanomille.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli samoilla linjoilla:

– Meillä on hallitusohjelmassa selkeät kirjaukset siitä, että me haemme tätä sopeuttamisen tasoa – kuutta miljardia – vaalikauden aikana. Me tullaan tietenkin seuraamaan tätä ja tarvittaessa vaalikauden mittaan arvioidaan tarvetta lisätoimille. Valtiovarainministeriön tehtävään kuuluu miettiä erilaisia skenaarioita.

Orpo totesi, että tässä tilanteessa ”me noudatamme hallitusohjelman säästöpäätöksiä, sopeuttamislinjaa ja viemme reformeja eteenpäin”.

– Täytyy muistaa, että ne reformit, joilla me haetaan korkeampaa työllisyyttä, talouskasvua, alkavat vaikuttaa vasta sen jälkeen, kun päätökset on pantu toimeen. Ja siinä mielessä me menemme nyt tällä linjalla, mutta varautua pitää.

Mitä tulee edessä olevaan budjettiriiheen, Orpon mukaan ”haasteet ovat kasvaneet siitä, missä me olimme keväällä”.

– Lähdemme tekemään budjettia tilanteessa, jossa talouden matalasuhdanne jatkuu odotettua pidempään. Se tulee vaikuttamaan tulopuoleen ja sen lisäksi meillä on erittäin isoksi kasvanut julkinen sektori. Edellisen hallituksen aikana pysyviä menolisäyksiä tehtiin vielä ja ne nostavat sitä menotasoa. Kolmanneksi sosiaali- ja terveyspalvelut vaativat todella paljon lisää rahaa, totesi Orpo viitaten hyvinvointialueiden tekemään alijäämään.

Orpo sanoi olevansa luottavainen, että tänään budjettiriihessä päästään jo pitkälle. Hallitus on varautunut kaksipäiväiseen budjettiriiheen.

– Suuri osa asioista on ratkottu, mutta työtä on myöskin vielä tehtävänä.

Hallituksen budjettiriihi käynnistyi tänään mielenosoitusten saattelemana. Poliisit partioivat Mariankadun edustalla. Mielenosoittajien kylteissä oli iskulauseita, kuten ”Aserahat parempaan käyttöön”, ”Työstä kunnon palkka” ja ”Ottakaa rahat rikkailta”.

Viimeksi mainittua kylttiä Purra kommentoi Verkkouutisten kysyessä näin:

– Niin, tällä ilmeisesti viitataan tarpeeseen korottaa veroja, koska oikein muuta vaihtoehtoa ei ole. Hallituksen linja hallitusohjelman mukaisesti on, että kokonaisveroaste hallituksen omin toimin ei nouse. Ainakaan tässä yhteydessä, Purra vastasi painottaen viimeistä lausetta.