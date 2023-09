Mielenosoittajat vaativat leikkauksien perumista

Vasemmisto- ja ympäristöliikkeiden koalitio osoittaa mieltään tiistaina hallituksen budjettiriihen alkaessa. Ympäristöliike Elokapina kertoo asiasta tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan mielenilmaus osoittaa tyytymättömyyttä Petteri Orpon (kok.) hallituksen ”kurjistavaa leikkauspolitiikkaa, armotonta siirtolaispolitiikkaa sekä kestämättömiä ilmasto- ja monimuotoisuustoimia kohtaan”.

Mielenilmauksessa yhdistyvät vaatimukset kohdistuvat hallitusohjelman tavoitteisiin, jotka toteutuessaan kasvattavat sosiaalista eriarvoisuutta, vauhdittavat Suomen luonnon köyhtymistä sekä ilmastonmuutosta, sekä heikentävät työntekijöiden järjestäytymisoikeutta.

Mielenilmaus esittää budjettiriihelle seuraavat vaatimukset: sosiaaliturvaan suunniteltujen leikkausten peruminen, työntekijöiden lakko-oikeuden säilyttäminen, metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, sekä turvapaikkapolitiikan inhimillistäminen.

Mielenosoittajat vaativat hallitukselta seuraavia muutoksia:

Leikkauksia ja kurjistamista vastaan – hallitus, pois meidän lompakolta! Leikkaukset sosiaaliturvaan on lakkautettava. Orpon hallitus leikkaa köyhiltä ja antaa sen verohelpotuksina rikkaille, vaikka tarvitsemme päinvastaista kehitystä. Näpit irti lakko-oikeudesta! Meillä on oikeus taistella toimeentulomme puolesta. Emme suostu lakko-oikeuden rajoittamiseen, vaan haluamme vahvistaa työntekijöiden mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan, ja vastustaa hallituksen ja elinkeinoelämän ajamia kurjistamispyrkimyksiä. Loppu luonnon riistolle – metsät ja monimuotoisuus etusijalle. Rikkaita ja suuryrityksiä hyödyttävä sekä ilmastokriisiä kiihdyttävä kapitalistinen ympäristöpolitiikka on tullut tiensä päähän. Vaadimme oikeudenmukaista siirtymää kohti merkittävästi matalampia hakkuumääriä. Tehometsätalous alas, hiilinielut ylös ja 30 % Suomen pinta-alasta suojeluun! Turvapaikka on oikeus – elämä ei ole poliittinen pelinappula! Vastustamme hallituksen rasistista siirtolais- ja rajapolitiikkaa. Vaadimme ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille välitöntä lupaa elää Suomessa. Turvapaikan hakemista ja perheenyhdistämistä on helpotettava, ja karkotukset maihin, joissa vainon ja kuoleman riski on akuutti, on lopetettava.

Mielenosoitus on kerännyt paljon huomiota ennakkoon, ja yli 2 400 henkilöä on osoittanut kiinnostusta tapahtumaa kohtaan sen Facebook-sivulla. Mielenosoitus on marssimuotoinen. Kulkue kokoontuu kello 15 Säätytalolle, josta marssitaan yhdessä Mariankadun budjettiriihen ohi Senaatintorille.

Ohjelmassa on muun muassa puheita järjestäjiltä ja tukijoilta sekä vierailijoilta. Tapahtumajärjestäjät uskovat tapahtuman kasvavan suurmielenosoitukseksi.

Järjestäjät painottavat tiedotteessa, että tapahtuma on väkivallaton ja päihteetön. Tapahtuman järjestäjinä toimivat järjestöt ovat A-ryhmä, Aurora Hki, Elokapina, Emilia ja Hallituksenkaatobileet. Lisäksi mielenilmausta tukevat Aseistakieltäytyjäliitto, Debt4Climate, Metsäliike, RiseUp4Rojava, SitVas, Vapaa liikkuvuus, Varisverkosto, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreät nuoret.