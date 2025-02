Petteri Orpo oppositiolle: Te käännätte kaiken päälaelleen

Eduskunnan täysistunnossa oli keskiviikkona keskustelussa pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2025 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi oppositioryhmien arvosteluun.

– Ymmärrän opposition tehtävän, se tekee työtään, mutta kyllä tästä salista aika surkea viesti välitetään suomalaisille: kaikki menee huonosti. Heinäsirkat vain puuttuvat enää, Petteri Orpo sanoi.

– Kyse on siitä, onko se ämpäri puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, ja te keskitytte vain siihen tyhjään puoleen. ”Kaikki on huonosti — kaikki on huonosti”. On niin kuin hallitus ei olisi tehnyt mitään, mitään hyvää ei olisi näköpiirissä, hän ihmetteli.

Pääministerin mukaan hallitus kuitenkin antaa muun muassa 200 miljoonaa euroa peruskoulutuksen vahvistamiseen, terapiatakuu tulee voimaan, oppimisen tuki toteutetaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulee miljardi tulevaisuuden rakentamiseen sekä lääkäreiden koulutusmääriä lisätään.

– Poliisille, oikeuslaitokselle lisätään rahaa, puolustusta hoidetaan isoilla rahasummilla — me tehdään vaikka kuinka paljon. Me tuetaan puhdasta siirtymää, puhdasta energiatuotantoa, kvanttitietokone Kainuuseen, ja kaikesta tästä seuraa se, että nyt Suomessa ovat investoinnit lähdössä liikkeelle, Orpo luetteli.

– Mutta sitten tämä teidän puheenne — kaikki on huonosti. Tämä on tällaista sloganien ilotulitusta, kuulostaa vähän helppoheikkien puheelta. Kun olisi sisältöä – mutta näillä teidän ehdotuksillanne tämä ei käänny mihinkään. Teillä on vastuu kertoa siitä, millä te rahoitatte kaikki ne, mitä te haluatte, kun te kiellätte tai sanotte ”ei” meidän säästöillemme.

– Mistä se raha otetaan? Sitä ei kuulu. Ja te, puheenjohtaja (Antti) Lindtman, olette ollut takuumiehenä rahaa on -politiikalle sekä (Antti) Rinteen että (Sanna) Marinin aikana. Te ette ollut valmis neuvottelemaan tämän hallituksen starttivaiheessa hallitusyhteistyöstä, joten teillä on todistusvastuu siitä, että te oikeasti muutatte politiikan suuntaa muuten kuin retorisilla sloganeilla.

Orpon mukaan ”velkaantuminen on Suomen suurin haaste ja me emme siksi anna periksi meidän säästö- ja sopeutusohjelmastamme”.

– Me viemme sitä eteenpäin ja pidämme huolta siitä, että velkaantuminen taittuu tämän hallituskauden aikana.

Pääministerin mukaan on väärin antaa kuva, että sotessa kaikki olisi romahtamassa ja kriisissä. Hän viittasi hyvinvointialueiden johtajien kannanottoon ja ministeriön virka-arvioon elokuulta, joiden mukaan kyse on yksittäisistä palveluista, joita korjataan.

– Koska se ei, edustaja Lindtman, pidä paikkaansa! Tämä on se… te käännätte kaiken päälaelleen, kaiken ja aina. Se on se ämpärin toinen puoli. Minusta tälle virka-arviolel kannattaisi arvo antaa eikä pelotella ihmisiä, Orpo pyysi.