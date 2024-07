Petteri Orpo onnittelee Ursula von der Leyenia uudelleenvalinnasta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) onnittelee Ursula von der Leyenia uudesta toimikaudesta Euroopan komission puheenjohtajana.

– Olen varma, että johdollanne voimme ohjata Eurooppaa kohti vauraampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta. Odotamme innolla vahvan yhteistyömme jatkamista Suomen ja EU:n kanssa, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Euroopan parlamentti äänesti von der Leyenin uudelleenvalinnasta tänään. Von der Leyen sai istunnon äänestyksessä 401 ääntä. Hän sai äänestyksessä 40 äänen enemmistön.

Congratulations, dear @vonderleyen, on your renewed mandate as President of the European Commission! With your leadership, I am confident we can guide Europe towards a more prosperous and secure future. Looking forward to continuing our strong collaboration with 🇫🇮 and the 🇪🇺. pic.twitter.com/4cFOyTDm4I

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 18, 2024