Petteri Orpo: Me olemme todella tehneet

Eduskunnan kyselytunnilla SDP:n Lauri Lyly kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.), myöntääkö hän hallituksen epäonnistuneen velkatavoitteessaan.

Petteri Orpo vastasi Suomen taloustilanteen olleen jo hallituksen aloittaessa, ”ja varsinkin silloin”, erittäin huolestuttava.

– Me teimme juuri silloin sellaisen kuuden miljardin sopeutusohjelman, jota muun muassa valtiovarainministeriön parhaat asiantuntijat suosittivat. Se ei riittänyt, koska maailma ei mennyt niin kuin oli ennustettu: kriisit maailmalla syvenivät, pahenivat; iskut Suomeen syvenivät, pahenivat. Me teimme seuraavana vuonna kolmen miljardin lisäsopeutukset, ja sitten vielä seuraavana vuonna, vuosi sitten, me teimme melkein historiallisen kasvupaketin ja vielä miljardin sopeutukset. Me olemme todella tehneet, Petteri Orpo sanoi.

– Valitettavasti tämä maailma ei ole ideaali eikä aina sellainen, mitä ennustetaan, vaan nämä toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla Suomeen, meidän vientiin, meidän markkinoihin. Ne ovat vaikuttaneet ihmisten mieliin, ja siksi tavoitteet ovat kaukana, mutta me emme anna periksi. Me teemme joka päivä töitä, jotta Suomen huominen on parempi. Me emme anna periksi. Katsotaan sitten vuoden ja kahden kuukauden päästä, missä ollaan. Siihen asti me teemme töitä, Orpo jatkoi.

SDP:n Lyly arvosteli yhteisöveron alentamista tilanteessa, jossa ”olemme saaneet aikaan yhteisen parlamentaarisen velkajarrusovun” ja sanoi veron alentamista tavoitteen vastaiseksi.

Pääministeri Orpo vastasi, että yhteisöveron alentaminen kahdella prosenttiyksiköllä ei ole tehotonta.

– Se on tehty sitä varten, että Suomen kilpailukyky maailmalla paranee, jotta Suomeen saadaan investointeja ja kasvua ja sitä kautta ihmisille niitä työpaikkoja. Aikaisemmin — silloin, kun sosiaalidemokraatitkin olivat hallituksessa — yhteisöveroa laskettiin peräti viisi prosenttia, jos oikein muistan, ja silloinkin lopputulema oli se, että veroa kertyi enemmän kuin se alennus oli, Petteri Orpo totesi.

– Edelleenkin me uskomme vakaasti siihen, että alempi verotus yrittämiselle tuo enemmän veroa valtion kassaan. Se tuo enemmän työpaikkoja, se tuo vientituloja Suomelle, ja niitä me juuri tällä hetkellä tarvitaan. Vienti on itse asiassa alkanut vetämään. Toivotaan, että Iranissa käytävä sota ei vaikuta tähän nyt orastavaan talouden kasvuun vaan että se vienti jatkaa vetämistään. Se antaa meille todellakin toivoa ja uskoa, ja toivottavasti se starttaa myöskin kotimarkkinan käyntiin, jotta se talouden kasvu saadaan kunnolla liikkeelle, Orpo sanoi.