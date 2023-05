Petteri Orpo: Kyse ei ole siitä, mikä puolue saa parhaan voiton

Varsinaiset hallitusneuvottelut ovat alkaneet Säätytalolla. Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan neuvottelijat jakaantuvat keskiviikkona ryhmiin.

– Se tarkoittaa kovaa työskentelyä yhdessä ja asioiden ratkomista, Orpo sanoi saapuessaan Säätytalolle.

– Olen sanonut kaikille, että ei ole tarkoitus neuvotella viimeiseen asti jokaisesta asiasta, vaan nyt rakennetaan yhdessä ratkaisuja asioihin. Eli ei haeta voittoja neuvotteluissa vaan yhteisiä ratkaisuja. Jos tässä onnistutaan neuvottelupöydissä, se antaa mahdollisuuden saada niitä asioita paremmin eteenpäin, ja kaikki pystyvät sitoutumaan niihin yhteisiin ratkaisuihin.

Hallitusta ovat muodostamassa kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Orpo korosti yhdessä tekemistä.

– Kyse ei ole täällä siitä, mikä puolue saa parhaan voiton vaan se, että saamme yhdessä ohjelman, hän totesi.

– Tänään olen illalla tyytyväinen, jos reformipöytien työ on lähtenyt hyvässä hengessä liikkeelle. Tämän päivän tärkein asia on se, että reformipöydät hahmottavat tärkeimmät uudistukset, joita on saatava aikaan.