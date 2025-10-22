Petteri Orpo: Jos ei tässä saada ratkaisua, Eurooppa epäonnistuu pahasti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korostaa, että Ukrainan rahoittaminen on ”aivan kriittinen asia” vuosina 2026-2028. Orpon mukaan Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö olisi tähän ehdottomasti paras, perusteltu ja järkevin ratkaisu. Asiasta ei ole vielä yksimielisyyttä, vaan tästä on tarkoitus keskustella loppuviikosta järjestettävässä EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä.

– Ukrainaa on tuettava merkittävästi. Rahoitustarve on noin 40-50 miljardin tasolla vuosittain ja siihen on löydettävä ratkaisu, Orpo painotti toimittajille järjestämässään tiedotustilaisuudessa eduskunnassa keskiviikkona.

Orpon mukaan mikäli jäädytetyistä varoista ei syntyisi ratkaisua, sen jälkeen tätä haettaisiin jäsenmaiden kukkaroista tai ryhdyttäisiin tekemään eurooppalaista yhteissvelkarahastoa.

– Siinä (jäädytetyissä varoissa) me olemme lähellä ratkaisua, mutta sitä ratkaisua ei vielä ole. Neuvottelut jatkuvat ja niitä tullaan varmasti käymään ihan viimeiseen asti myöskin siellä huippukokouksessa.

Vastaan jäädytettyjen varojen käytössä on harannut Belgia. Orpon mukaan maata ei käytännössä voida ohittaa asiassa.

– Belgia on oikeutetusti tarkkana tässä, koska nämä varat ovat Belgiassa.

– En halua viimeisten keskustelujen perusteella nostaa oikeastaan muita maita esille kuin Belgian. Ja ymmärrän, että he haluavat varmuuden voidakseen olla tässä mukana.

EU-huippukokouksen tavoitteena olisi saada selkeä tahtotila komissiolle konkreettisten esitysten antamiseksi liittyen jäädytettyjen varojen käyttöön. Orpon mukaan potentiaali on jopa 180 miljardissa eurossa. Tavoitteena on, että jo keväällä ”uutta rahaa liikkuisi”.

– Meillä ei ole vielä edellytyksiä tehdä päätöksiä, että tässä se on se malli, mutta voimme päättää, että ratkaisu tehdään ja Ukraina saa tukensa, ja että se perustuu jäädytetyihin varoihin ja komissio velvoitetaan tuomaan mahdollisimman pian ratkaisu tässä eteen. Jos ei tässä yksimielisyyteen päästä, niin Eurooppa epäonnistuu pahasti.

Orpo toteaa, että Euroopan on varauduttava siihen, että Yhdysvallat tulee jatkossa vähentämään määrätietoisesti sekä rahoitustaan että aseistustaan Ukrainalle.