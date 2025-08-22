Verkkouutiset

Viron pääministeri Kristen Michal. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Viron pääministeri ja Petteri Orpo tapaavat Tallinnassa

  • Julkaistu 22.08.2025 | 08:40
  • Päivitetty 22.08.2025 | 09:34
  • Viro
Aiheina ovat maiden välinen yhteistyö sekä turvallisuuskysymykset ja EU-asiat.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Viron pääministeri Kristen Michal tapaavat Tallinnassa perjantaina. Aiheina tapaamisessa ovat maiden välinen yhteistyö sekä ajankohtaiset turvallisuuskysymykset ja EU-asiat.

Pääministerien tapaamisen agendalla perjantaina ovat myös Ukrainan tukeminen kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa sekä Baltian alueen turvallisuustilanne.

EU-asioiden osalta keskusteluissa ovat unionin laajentuminen, tuleva monivuotinen rahoituskehys ja puolustuskyvyn vahvistaminen.

Orpolla on kahdenkeskinen tapaaminen myös Viron ulkoministeri Margus Tsahknan kanssa.

Vierailu jatkuu lauantaina vapaamuotoisella ohjelmalla.

Pääministeri Michal teki ensimmäinen ulkomaan vierailunsa pääministerinä Helsinkiin elokuussa 2024.

