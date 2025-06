Petteri Orpo: Ilman hallituksen toimia velkaantuminen olisi hallitsemattomalla uralla

Suomen talouden perustan korjaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen on Suomen omista päätöksistä kiinni, sanoi pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

– Suomen ulkopuolelta tuleviin haasteisiin me emme voi valtavasti vaikuttaa. Mutta siihen me voimme, että korjaamme talouden perustaa, parannamme Suomen kilpailukykyä ja vahvistamme suomalaisten ostovoimaa niillä keinoilla, joita meillä on.

Orpon hallitus on kesäkuussa istunut kaksi vuotta.

– Kokoomus sanoi jo ennen viime eduskuntavaaleja, että talouden saaminen kestävälle uralle vaatii ainakin kahden vaalikauden työn, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallituksen työ on yhä kesken, mutta tulokset näkyvät jo.

– Olemme tehneet taloutta sopeuttavia päätöksiä yhteensä kymmenen miljardin euron edestä, mikä on valtava summa verrattuna julkisen talouden kokoon, hän sanoi.

Ilman hallituksen toimia velanotto olisi pääministerin mukaan tänä vuonna neljä miljardia euroa mittavampaa. Velkasuhde kasvaisi 90 prosenttiin BKT:sta ensi vuonna, rikkoen sadan prosentin rajan ennen vuotta 2030, Orpo sanoi.

– On kiistaton tosiasia, että ilman hallituksen toimia velkaantumiskehitys olisi hallitsemattomalla uralla.

Orpo tyrmäsi opposition hallituksen talouspolitiikkaan kohdistaman kritiikin. Tämän viikon välikysymyskeskustelussa keskustelun nuotit olivat pääministerin mukaan tuttuja. Säästökohteita vasemmisto ei löydä, Orpo sanoi.

– Velkaantuminen on väärin, mutta yhtä väärin ovat kaikki säästöt ja kaikki rakenteelliset uudistukset joilla velkaantumista hillitään, Orpo kuvaili opposition linjaa.

– Vastuullista talouspolitiikkaa ei ole se, että hokee huolta velkaantumisesta. Vastuullista talouspolitiikkaa on se, että tekee ratkaisuja, joilla velan kasvu saadaan taittumaan.

Hallitus on valmis lisätoimiin, jos tavoite velkasuhteen taittamisesta uhkaa karata, Orpo linjasi. Samalla hallitus tekee pääministerin mukaan myös kasvutoimia, ja huhtikuun puoliväliriihen päätöksiä Orpo kuvaili ”mittavaksi kasvupaketiksi”. Edellytyksiä vahvemmalle kasvulle on, Orpo sanoi.