Petteri Orpo HS:lle: Suomeen ei sijoiteta ydinaseita rauhan aikana

Hallitus valmistelee uutta kirjausta siitä, ettei Suomeen tuoda rauhan aikana ydinaseita. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Helsingin Sanomille. Kirjausta valmistellaan yhdessä tasavallan presidentin kanslian kanssa.

Pääministerin mukaan kirjaus on määrä tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Se on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen.

– Viestini on selvä: Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseita. Kun tuomme ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksen eduskuntaan, meillä on vielä yhdessä mahdollisuus käydä sanamuodot läpi ja hakea parlamentaarista yhteisymmärrystä, Orpo sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa yhteisen julistuksen voi tulkita vastaantuloksi oppositiolle. Oppositiossa hallitusta on arvosteltu siitä, että esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta valmisteltiin salassa.

Pääministerin mukaan hallitus ei silti aio peruuttaa esitystään poistaa ydinaserajoitukset lainsäädännöstä.