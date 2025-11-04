Petteri Orpo HS:lle: Sanna Marin olisi halunnut jatkaa velanottoa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Helsingin Sanomille, että entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) olisi halunnut jatkaa velanottoa myös vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

– Hänen vaihtoehtonsa oli, sellainen kuva minulle jäi, kun hallitustunnustelujen aikana hänen kanssaan lyhyen keskustelun kävin, että hän olisi halunnut jatkaa samaa politiikkaa, Orpo sanoo viitaten hallituksen muodostamiseen keväällä 2023.

Saman politiikan jatkaminen olisi Orpon mukaan tarkoittanut kevyttä suhtautumista velkaantumiseen. Hänen mukaansa myös veronkorotukset olisivat mahdollisesti olleet esillä.

Pääministerin mukaan nykyinen hallitus on saanut hillittyä velan kasvua huomattavasti verrattuna siihen, kuinka paljon velka olisi ilman hallituksen toimia kasvanut.

Marinin ehdotus olisi Orpon mukaan johtanut hallitsemattomaan velkaantumiseen.

– Ei ollut vaihtoehtoa. Jos olisi jatkettu tällä hänen ilmeisesti tarkoittamallaan linjalla, meidän velkakäyrämme olisi tällä hetkellä vielä vaikeamman näköinen ja rakenteelliset uudistukset, joita teemme tulevan kasvun puolesta, olisivat todennäköisesti jääneet tekemättä.