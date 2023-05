Petteri Orpo hallitusneuvotteluista: Ydinvoima yhdistää meitä kaikkia

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi tiistai-iltapäivänä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että hallitusneuvottelut etenevät tällä hetkellä suunnitellusti ja monissa pöydissä on päästy pitkälle.

Kysymykseen ilmastotavoitteista Orpo vastrasi uskovansa, että ilmastolaissa lukeva vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoite on saavutettavissa teknologiaa hyödyntämällä.

– Olen vahvassa uskossa siihen, että teknologiaa hyödyntämällä, markkinatalouden valjastamalla, tekemällä määrätietoista työtä pystymme tavoitteeseen etenemään, Orpo toteaa.

– Se, mistä meillä on yhteinen näkemys on se, että pitää löytää keinot, jotka eivät nostaisi kohtuuttomasti ihmisten arjen kustannuksia eikä heikennä Suomen kilpailukykyä.

Orpo toteaa, että hallitusneuvottelijat uskovat vahvasti teknologian hyödyntämiseen hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Se antaa valtavasti mahdollisuuksia irtaantua fossiilisista polttoaineista ja muuttua puhtaalla energialla käyväksi yhteiskunnaksi.

– Edistämällä investointeja puhtaisiin energiamuotoihin, tuulivoimaan erityisesti. Ydinvoima on erittäin suuressa roolissa, se yhdistää meitä kaikkia täällä. Ydinvoiman lisärakentamisen edistäminen, aurinkovoima ja uudet teknologiat, vetytalouden eteenpäin vieminen, Orpo listaa.

Hallituksen muodostaja huomauttaa kyseessä olevan myös kilpailukyky- työllisyys- ja kasvukysymys. Suuret terästehtaat hakevat tällä hetkellä ratkaisuja prosessiensa muuttamiseksi hiilineutraaleiksi.

– Ne ovat valtavankokoisia juttuja. On keinoja olemassa, me edistetään niitä laajalla rintamalla ja mennään kohti tavoitetta.

– Ja vielä se yksi: Ei katsella pelkästään sitä hiilijalanjälkeä vaan katsotaan myös hiilikädenjälkeä. Kuinka paljon me saadaan tällä muutoksella ja sitä teknologiaa edistämällä suomalaista vientiä maailmalle. Meillä on mahdollisuus tehdä todella paljon puhtaan viennin edistämiseksi. Me olemme täällä rakentamassa puhtaan energian suurvaltaa.