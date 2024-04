Finnair keskeyttää lennot Tarttoon GPS-häirinnän takia

Lentoyhtiö Finnair keskeyttää päivittäiset lentonsa Viron Tarttoon 29. huhtikuuta – 31. toukokuuta 2024 väliseksi ajaksi, jotta Tarton lentoasemalle voidaan toteuttaa GPS:stä riippumaton lähestymisratkaisu. Finnair kertoo asiasta tiedotteessa.

Tarton lentokentällä käytössä olevat lähestymismenetelmät perustuvat tällä hetkellä GPS-signaalin käyttämiseen. Alueella esiintyvä GPS-häirintä vaikuttaa lähestymismenetelmien käytettävyyteen, ja voi siten estää lentokoneen lähestymisen ja laskeutumisen lentokentälle. Viime viikolla kaksi Finnairin lentoa joutui kääntymään takaisin Helsinki-Vantaalle GPS-häirinnän estettyä lähestymisen Tarttoon.

Finnair peruu Tarton lentonsa kuukaudeksi, jonka aikana Tarton lentoasemalle on tarkoitus rakentaa lähestymismenetelmät, jotka mahdollistavat lentojen turvallisen ja sujuvan operoinnin ilman GPS-signaalia.

Asiakkaat, joilla on varaus Helsingin ja Tarton välisille lennoille 29. huhtikuuta – 31. toukokuuta, saavat Finnairilta viestin lennon perumisesta ja heille kerrotaan vaihtoehdoista henkilökohtaisesti tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi kansainvälisiä lentoja Tarttoon.

– Olemme pahoillamme asiakkaillemme lentojen keskeyttämisestä aiheutuvasta vaivasta. Lentoturvallisuus on aina meille tärkein prioriteetti, ja kun lähestyminen Tartossa vaatii tällä hetkellä GPS-signaalia, emme voi sinne lentää GPS-häirintätilanteessa, sanoo Finnairin operatiivisen keskuksen johtaja Jari Paajanen tiedotteessa.

– Finnairin koneiden järjestelmät tunnistavat GPS-häirinnän, lentäjämme ovat hyvin tietoisia asiasta ja lentokoneissa on käytössä muitakin navigointijärjestelmiä, joita voidaan käyttää, kun GPS-järjestelmään kohdistuu häiriöitä”, Paajanen sanoo. ”Useimmilla lentoasemilla on käytössä vaihtoehtoisia menetelmiä lähestymiseen, mutta joillain kentillä, kuten Tartossa, käytössä on vain menetelmät, jotka vaativat tuekseen GPS-signaalin. Tartossa esiintyvä GPS-häirintä pakottaa meidät keskeyttämään lennot toistaiseksi, kunnes vaihtoehtoiset lähestymismenetelmät on saatu luotua.

GPS-häirintä on lisääntynyt vuodesta 2022 lähtien, ja Finnairin lentäjät ovat raportoineet sitä erityisesti Kaliningradin läheisyydestä, Mustanmeren, Kaspianmeren sekä Itäisen Välimeren alueelta.

Tyypillisesti GPS-häirintä ei vaikuta lentoreitteihin eikä lentoturvallisuuteen, sillä lentäjät ovat hyvin tietoisia siitä ja lentokoneissa on käytössä vaihtoehtoisia järjestelmiä, joita käytetään, kun GPS-signaaliin kohdistuu häiriötä.

