Petteri Orpo: Hallitus kävi rakentavan ja rehellisen keskustelun

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontui tiistaina keskustelemaan hallitusohjelman toimeenpanosta ja yhteistyön pelisäännöistä. Hallituksen aloitusseminaari pidettiin valtioneuvoston edustuskartanossa Königstedtissä Vantaalla.

Kohu eronneen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) ympärillä on ravistellut hallitusta.

– Kävimme erittäin hyvän, rakentavan, rehellisen ja suoran keskustelun, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Kävimme läpi viime viikon poikkeukselliset tapahtumat. Ne ovat jopa poliittisessa historiassa poikkeuksellisia nopeuden ja vauhdin osalta. Mielestäni kävimme keskustelun, joka oikoi lommoja hyvin. Meillä on aika yhteinen näkemys siitä, mitä tapahtui ja miten menemme eteenpäin, hän jatkoi.

Pääministerin mukaan keskustaoikeistolaista hallitusta ja sen ministereitä yhdistää ”vahva tahto laittaa Suomen asiat kuntoon ja turvata suomalainen hyvinvointiyhteiskunta”.

– Tämä antaa mahdollisuuden sille, että lähdemme täysillä toteuttamaan hallitusohjelmaa ja viemään päättäväisesti eteenpäin siinä linjattuja reformeja. Kohuja on jokaisen hallituksen polulla. Meidän hallituksemme polulle ne tulivat heti alkuun. Asia on nyt mielestäni järjestyksessä, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallitusohjelman toimeenpano alkaa heti keskiviikkona.

– Rakensimme lähes kaksi kuukautta hallitusohjelmaa Säätytalolla. Se sitoo tämän ryhmän yhteen. On ollut alusta lähtien selvää se, että hallituksessa on neljä erilaista puoluetta. Meillä on erilaisia painotuksia, osin erilainen arvomaailma. Mutta meitä yhdistää hallitusohjelma ja halu siitä, että Suomen asiat laitetaan kuntoon.

– Keskustelu oli erinomaista. Olen ylpeä hallituksen ministereistä.