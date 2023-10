Petteri Orpo: Hallitukselle jäi iso työ uudistaa sote-palvelut

Hallitus on vastannut keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta ja peruspalvelujen turvaamisesta.

Eduskunnan täysistunnossa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko syytti hallitusta palvelujen keskittämisestä.

– Me keskustalaiset haluamme, että me puolueet yhdessä tässä salissa voisimme pitää kiinni siitä lupauksesta, jonka jokainen meistä puolueista taisi antaa aluevaaleissa talvella 2022. Me kaikki pidimme tärkeänä, että lähipalvelut turvataan. Mihin tämä ajatus on hallitukselta unohtunut? Sanokaa siis tänään täällä suoraan, onko kaikessa kysymys ideologisesta valinnasta, keskittämisestä, siitä, että asuinpaikka ei ratkaisekaan vaan ihmiset saavat olla eriarvoisessa asemassa peruspalvelujen suhteen, Saarikko sanoi eduskunnassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi keskustan arvosteluun.

– Ensimmäinen viesti on se, että suomalaisten peruspalvelut turvataan. Se on meidän tehtävämme, ja se on lakisääteinen oikeus, että ihmiset saavat tarvitsemansa peruspalvelut. Uudistukset tehdään, jotta tähän pystytään ja jotta palveluita olisi saatavilla nyt mutta myös tulevaisuudessa. Me puhumme myöskin tulevaisuuden palveluista. Hallitukselle jäi iso työ uudistaa palvelut. Edellinen hallitus uudisti hallinnon ja rahoitusmallin, mutta työ on aivan valtava, jotta päästään siihen, että pystytään palvelut turvaamaan, mikä on tavoite, Orpo sanoi.

Pääministeri muistutti, että keskusta on itse päättänyt nykyisestä sote-mallista edellisessä hallituksessa.

– Entinen (keskustan) puoluesihteeri (Jarmo) Korhonen totesi, että tämä taitaa olla karmein aluehallinnon uudistus koskaan. Ja kyllä se niin on — luultavasti kaikki puolueet tässä salissa ovat sen tienneet — että kun mennään isompaan alueeseen, se keskittää palveluita. Ilmeisesti keskusta on ainut, jolle se on yllätys, Orpo sanoi.

– Se, että ne lähipalvelut turvataan, eihän se tarkoita sitä, että siellä jokaisessa, lähes 300 kunnassa on terveyskeskus. Ei, vaan että palveluihin pääsee, niitä saa, kun tarvitsee ja tarkoituksenmukaisella tavalla järkevän matkan päästä. Siihenhän tässä ollaan pyrkimässä, hän jatkoi.

Annika Saarikko vastasi Petteri Orpolle.

– Kyllä me tunnemme kokoomuksen ideologian aika monista historian käänteistä. Ja mitään velvoitteita tähän malliin ei ole kirjattu siitä, että palveluita pitäisi keskittää. Sen sijaan hallintoa keskitettiin sadoilta järjestäjiltä reiluun pariin kymmeneen hyvinvointialueeseen, ja erikoissairaanhoidosta nyt yritetään tuoda vahvemmin asioita lähemmäksi peruspalveluita. Mikään näistä ei pakota siihen, etteikö palveluita voisi olla ihmisten kotikunnissa, Saarikko sanoi.

Pääministeri muistutti, että nykyinen sote-malli ei ole kokoomuksen tekemä malli.

– Se on edellisen hallituksen tekemä malli, ja se malli itsessään keskittää.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho sanoi, että jokainen hyvinvointialue itse päättää, missä palveluja järjestetään.

– Jos keskustan johtamilla alueilla halutaan poistaa lähipalvelut, niin se on teidän alueenne asia. Mutta jokainen hyvinvointialue sen päättää erikseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen syytti keskustaa soten nykyisistä ongelmista.

– Te tiesitte ahdingon, te tiesitte pitkistä odotusajoista, te tiesitte jonoista, tiesitte päivystyksen ruuhkista, mutta te halusitte vaan kasvattaa hallintoa — halusitte kasvattaa hallintoa. Miten tämä nyt on mahdollista, että te nyt syytätte meitä tästä asiasta?, hän sanoi.