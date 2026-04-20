Kokoomuksen Karoliina Partanen: SDP johtaa kansalaisia harhaan

SDP harhaanjohtaa kansalaisia talouspoliittisesta linjastaan, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti sunnuntaina 19. huhtikuuta Helsingin Sanomissa, että Suomessa tulisi seurata Espanjan esimerkkiä elvyttävästä talouspolitiikasta ja kotimaisen kysynnän tukemisesta leikkausten sijaan. Samanaikaisesti SDP on Lindtmanin johdolla julkisesti sitoutunut velkajarruun ja vähintään kahdeksan miljardin euron sopeutukseen ensi vaalikaudella.

– Näyttää siltä, että SDP pyrkii harhaanjohtamaan suomalaisia talouspoliittisesta linjastaan eduskuntavaalien lähestyessä. Lindtmanin on vastattava yksiselitteisellä tavalla siihen, aikooko SDP elvyttää ensi vaalikaudella, ja jos kyllä, niin kuinka monella miljardilla. Se, että SDP ajaa kaksilla rattailla ja puhuu elvyttävästä talouspolitiikasta samalla, kun puolue on ilmoittanut sitoutuvansa velkajarruun, on harhaanjohtavaa ja vastuutonta sekä äänestäjien aliarvioimista, Partanen sanoo tiedotteessa.

Partanen hämmästelee, onko myös Lindtman taipunut puolueensa varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin linjoille siitä, ettei talouden sopeuttamisella olekaan niin väliä.

– Onko todella niin, että SDP on vain näennäisesti mukana velkajarrusovussa ja todellisuudessa on valmis laiminlyömään julkisen talouden sopeuttamisen? SDP on Lindtmanin johdolla paraikaa rakentamassa melkoista äänestäjien sumutusoperaatiota, jonka lopputuloksena moni suomalainen tulee pettymään pahalla tavalla, kuvaa Partanen.

Partanen muistuttaa myös, että Espanjan piristynyt talouskasvu perustuu ennen muuta massiiviseen velkaelvytykseen koronan seurauksena.

– Lindtman jättää kertomatta, että Espanjan elvytys perustuu EU:n koronaelvytyspakettiin, josta Espanja sai 80 miljardia euroa tukea ja saman verran lainoja. Espanja sai tukea kahdeksan prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Sen sijaan [Sanna] Marinin (sd.) hallitus neuvotteli Suomelle 1,7 miljardin saannon, joka oli vain 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Totta kai Espanjalla on paremmat mahdollisuudet elvytykseen, mutta tätä Lindtman ei muista kertoa, vaan yrittää peitellä Marinin hallituksen epäonnistumista, kiteyttää Partanen.

Partanen korostaa myös, että Suomessa ei ole juuri viime vuosikymmeninä muuta kuin elvytystä tehtykään.

– Finanssikriisin jälkeen talous ei ole Suomessa reaalisesti käytännössä kasvanut ja samassa ajassa julkista velkaa on otettu jo noin 175 miljardia euroa. Aiemmat hallitukset ovat laiminlyöneet rakenteelliset uudistukset ja julkisen talouden kohentamisen. Marinin hallituksen koronan varjolla tehty raju velkaralli viime vaalikaudella syöksi Suomen julkista taloutta yhä vakavampaan tilaan. Suomessa on kyllä elvyttävää talouspolitiikkaa tehty suotta surutta ja sen huonot tulokset näkyvät nyt, kuvaa Partanen.

Partanen hämmästelee SDP:n poukkoilevaa linjaa, jossa yhtenä päivänä pitäisi säästää lisää ja toisena taas perua kaikki aiemmin tehdyt säästöt.

– Viimeksi helmikuun lopussa Lindtman vaati hallitusta säästämään vielä 1,4 miljardia euroa nykyistä enemmän kuluvan hallituskauden aikana. Samalla SDP on kuitenkin vastustanut liki jokaista hallituksen säästökohdetta kuluneen kauden aikana ja jättänyt kertomatta oman uskottavan vaihtoehtonsa. Kaiken päälle SDP:n johto on keskenään kovasti eri linjoilla talouden sopeuttamisen tarpeesta ja keinoista. Tällaisesta puuhastelusta ei ota kukaan tolkkua, kiteyttää Partanen.

Partanen penää SDP:ltä konkreettista omaa vaihtoehtoa sekä selkeää talouspolitiikan linjaa.

– Äänestäjillä on oikeus tietää, millaista politiikkaa kukin puolue toteuttaisi valtaan päästessään. On demokratian kannalta vastuutonta, että SDP esittää julkisuudessa jatkuvasti toistensa kanssa ristiriidassa olevia ehdotuksia ja panttaa todellista linjaansa äänestäjiltä. Jos SDP on todella sitoutunut velkajarruun, heidän tulisi julkaista uskottava sopeutuslistansa, päättää Partanen.