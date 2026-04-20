”EU-rahaa tungettu valtavasti” – Riikka Purra ruotii Antti Lindtmanin Espanja-kehuja

– Antti Lindtman haluaa, että Suomi ottaa oppia sosialistien johtamasta Espanjasta, toteaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) X-alustalla.

SDP:n puheenjohtaja sanoi Helsingin Sanomissa sunnuntaina, että Suomi voisi ottaa oppia Espanjan talouspolitiikasta. Lindtmanin mielestä Suomen sopeutusten tulee olla erilaisia kuin Petteri Orpon hallitus on tehnyt.

– Kyseessä on maa, joka saa (suomalaisenkin veronmaksajan maksamana) 80 miljardia avustuksia surullisenkuuluisasta korona-ajan EU-elpymispaketista, jonka Lindtmanin edeltäjä [Sanna] Marin kävi Brysselissä pokkaamassa. Lainoja Espanjalle myönnettiin saman verran. EU-rahaa on tungettu Espanjaan valtavasti, ja se totta vie näkyy, sanoo Purra X-alustalla.

– Maassa on tehty nelipäiväisen työviikon kokeiluja (samalla palkalla tietenkin), nostettu huomattavasti julkisen sektorin palkkoja ja minimipalkkaa ynnä muuta vasemmistolaista herkkua, kun EU-raha on antanut budjettiin tilaa. Velka on silti huomattavan korkealla, tuottavuus matalalla. Kasvu perustuu ennen muuta väestönkasvuun (maahanmuuttoon) ja EU-rahaan, Purra jatkaa.

Hänen mukaansa sosialistinen Espanja onkin kuuluisa etenkin valtavasta maahanmuuttajien määrästä ja siitä, että laittomasti maassa olevat halutaan tuoreella päätöksellä laillistaa. Tätä on perusteltu oikeudenmukaisuudella ja taloudellisella välttämättömyydellä.

– Maahanmuuttajien määränkään perusteella ei ole yllättävää, että Espanjassa on selvästi kovemmat tuloerot (samoin varallisuuserot) kuin vaikkapa Suomessa, vaikkakin pienituloisia verotetaan ankarammin ja suurituloisia kevyemmin kuin Suomessa. Etenkin maahanmuuttajavaltaisilla aloilla palkat ovat matalia ja työehdot surkeita, Purra muistuttaa.

Purran mukaan Lindtmanin puheet ovat ristiriidassa.

– Lindtman kehuu edellä olevin perustein ylläpidettävää Espanjan elvyttävää talouspolitiikkaa ja arvostelee Suomen hallituksen säästöjä. Samaan aikaan hän väittää olevansa sitoutunut tekemään ensi kaudella enemmän säästöjä kuin tämä hallitus on tehnyt.

– Voihan sosialismi sentään – miten niin moni suomalainen voi pitää tuota hyvänä juttuna?