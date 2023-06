Petteri Orpo: Aikaa tosiasioiden pakoiluun ei enää ole

Eduskunta on aloittanut käsittelemään pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaa.

– Olemme yhdessä neljän puolueen kanssa tehneet perusteellista ja huolellista työtä, jotta voimme vastata siihen, mitä suomalaiset kevään eduskuntavaaleissa halusivat. Suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta. He halusivat, että velkaantuminen pysäytetään ja että perusasiat tässä maassa pannaan kuntoon. Tätä muutosta lähdemme nyt toteuttamaan. Olemme saaneet kansalta työhömme vahvan mandaatin, pääministeri Orpo puhui täysistunnoissa.

– Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit ovat yhdessä tehneet ohjelman, joka toteutuessaan vie Suomen sinne, missä meidän paikkamme kuuluu olla: muiden hyvinvoivien Pohjoismaiden joukkoon. Haluamme, että työllisyytemme on pohjoismaisella tasolla. Haluamme, että meillä on pohjoismainen talouskasvu, sosiaaliturva ja maahanmuuttopolitiikka.

Pääministerin mukaan velkaantumisen taittaminen vaatii mittavia sopeuttamistoimia.

– Olemme sitoutuneet sopeuttamaan julkista taloutta 6 miljardilla eurolla. Me teemme sen, koska niin on tehtävä. Velkaantuminen on niin nopeaa, että se uhkaa hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa, palveluita. Samaan aikaan olemme tilanteessa, jossa työllisyysasteemme on liian alhainen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Vanheneva väestömme tarvitsee palveluja ja hoivaa, Orpo sanoi.

– Aikaa jahkailuun ja tosiasioiden pakoiluun ei enää ole. Nyt on viimeinen hetki yrittää kääntää Suomen talous kestävän kasvun uralle ja turvata hyvinvointiyhteiskunta myös tuleviksi vuosiksi.

Neljää hallituspuoluetta yhdistää pääministerin mukaan ”vahva usko siihen, että työ on hyvinvoinnin lähde”.

– Tavoitteemme on, että Suomessa on vaalikauden loppuun mennessä 100 000 uutta työllistä. Autamme työtä vailla olevia ja avoimia työpaikkoja kohtamaan muun muassa parantamalla työvoimapalveluita. Porrastamme ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että se kannustaa nopeaan uudelleen työllistymiseen. Uudistamme sosiaaliturvaa niin, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Suomi tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa. Tänne saa tulla töihin ja rakentamaan maan hyvinvointia, Orpo luetteli toimia.

Puheessaan Orpo lupasi panostuksia muun muassa koulutukseen, tutkimukseen ja investointeja infrastruktuuriin. Hän nosti esille myös ilmastonmuutoksen torjunnan.

Ukrainan tukemiseen hallitus on pääministerin mukaan sitoutunut.

– Ukraina taistelee koko Euroopan turvallisuuden puolesta. Hallitus on sitoutunut auttamaan Ukrainaa voittamaan sodan. Olemme sitoutuneet auttamaan ukrainalaisia, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan.

Pääministeri nosti esille myös Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden.

– Huolehdimme omasta puolustuksestamme ja parannamme huoltovarmuutta muun muassa turvaamalla kotimaisen puhtaan ruoantuotannon edellytykset, hän sanoi.

– Vahvistamme sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Haluamme vahvistaa suomalaisten luottamusta viranomaisiin. Tavoitteemme on, että rikoksia pystytään selvittämään nykyistä nopeammin ja että oikeuskäsittelyt nopeutuvat. Poliisien määrän nostamme 8000:een. Tämän vuoden loppuun mennessä laadimme laajan toimenpideohjelman, jolla katkaistaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen. Siihen tarvitsemme niin kovia kuin pehmeitä keinoja ja moniammatillista otetta.

Orpon mukaan tärkeä osa arjen turvallisuutta ovat toimivat palvelut.

– Vahva ja välittävä Suomi pystyy turvaamaan kaikenikäisille palvelut, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja hoivaan, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Ilman niitä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa, hän sanoi.

– Meidän on saatava palveluketjut kuntoon ja riittävästi hoitajia. Hallitus käynnistää välittömästi työn hoitajapulaan vastaamiseksi. Laitamme vanhuspalvelut kuntoon ja huolehdimme, että vanhukset saavat tarvitsemansa hoivan. Lähdemme purkamaan hoitojonoja päättäväisesti ja osoitamme Kela-korvauksen avulla tehtävään jonojen purkamiseen 335 miljoonaa euroa. Tahdomme vapauttaa julkisen puolen palveluita heille, joiden palvelutarve on suuri ja edellyttää moniammatillista otetta.