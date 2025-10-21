Peter Hultqvist IL:lle: Venäjä terrorisoi lentoja isoilla lähetinmastoilla

Venäjä terrorisoi Itämeren alueen lentoliikennettä neljällä valtavalla lähetinmastolla, kertoo Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Peter Hultqvist Iltalehdelle.
– Venäjä häiritsee lentojen GPS-signaaleita neljällä isolla lähetinmastolla. Ne sijaitsevat Pietarissa, Rostovissa, Smolenskissa ja Kaliningradissa. Huhtikuussa 27 prosenttia Itämeren kaikesta lentoliikenteestä häirittiin, Hultqvist sanoo IL:lle tiedustelutietoihin viitaten.
– Pahimmilla alueilla Venäjä häiritsi huhtikuussa 42 prosenttia lennoista. Se on erittäin vaarallista ja vastuutonta.
Hultqvist esittää, että Ruotsin, Suomen ja muiden Itämeren alueen valtioiden hallitukset ja viranomaiset luokittelisivat Venäjän toiminnan valtioterrorismiksi.
– GPS-häirinnän luokitteleminen valtioterroriksi selventää, mistä siinä on kyse ja kuinka vakavasti suhtaudumme siihen.