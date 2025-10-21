Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
GPS-häirintä aiheuttaa haittaa Itämeren alueen lentoliikenteeseen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Peter Hultqvist IL:lle: Venäjä terrorisoi lentoja isoilla lähetinmastoilla

Ruotsin entisen puolustusministerin mukaan GPS-häirintä on jatkuvaa ja valtiojohtoista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjä terrorisoi Itämeren alueen lentoliikennettä neljällä valtavalla lähetinmastolla, kertoo Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Peter Hultqvist Iltalehdelle.

– Venäjä häiritsee lentojen GPS-signaaleita neljällä isolla lähetinmastolla. Ne sijaitsevat Pietarissa, Rostovissa, Smolenskissa ja Kaliningradissa. Huhtikuussa 27 prosenttia Itämeren kaikesta lentoliikenteestä häirittiin, Hultqvist sanoo IL:lle tiedustelutietoihin viitaten.

– Pahimmilla alueilla Venäjä häiritsi huhtikuussa 42 prosenttia lennoista. Se on erittäin vaarallista ja vastuutonta.

Hultqvist esittää, että Ruotsin, Suomen ja muiden Itämeren alueen valtioiden hallitukset ja viranomaiset luokittelisivat Venäjän toiminnan valtioterrorismiksi.

– GPS-häirinnän luokitteleminen valtioterroriksi selventää, mistä siinä on kyse ja kuinka vakavasti suhtaudumme siihen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)