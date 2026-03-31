Pesikö lokki katollesi? Näin suojaudut hyökkäyksiltä

Lokit ja varikset voivat syöksyä kohti ihmisiä pesimäaikana. Poikasiaan suojelevat linnut puolustavat reviiriään ja voivat jopa ”pommittaa” ulosteella karkottaakseen lähestyjän.

Aihe on jälleen ajankohtainen keväällä lintujen pesimäkauden alkaessa. Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan tilanteisiin on olemassa yksinkertaisia suojakeinoja.

Erityisesti loppukeväällä ja alkukesästä lokit ja varikset puolustavat maahan pudonneita, vielä lentokyvyttömiä poikasiaan. Ne voivat tehdä valehyökkäyksiä ihmisiä kohti, mutta linnut hyvin harvoin nokkivat kohdettaan. Suojaksi riittää usein esimerkiksi lippalakki, pyöräilykypärä tai sateenvarjo.

Jos poikanen on esimerkiksi ajoradalla, sen voi siirtää sivummalle turvallisempaan paikkaan.

Aggressiivinen käytös liittyy lintujen pesimäaikaan, joka kestää pääosin huhtikuun alusta heinäkuun loppuun. Tänä aikana pesintää ei saa häiritä. Lain suoja koskee kaikkia lintulajeja, eikä pesiä, munia tai poikasia saa vahingoittaa.

Pesintä voi viivästyttää kattoremonttia

Pesintä voi vaikuttaa myös asumiseen ja remontteihin. Lokit ja tiirat pesivät usein rakennusten katoille, ja myös erittäin uhanalainen selkälokki voi asettua katolle. Jos pesintä ehtii alkaa, esimerkiksi kattoremontti voi viivästyä.

Pesintää voi yrittää ehkäistä ennakolta esimerkiksi erilaisilla linnunpeläteillä, jos lintuja ei haluta katolle. Sen sijaan jo alkanutta pesintää ei saa häiritä.

Rakennuksissa pesivien lintujen kohdalla on syytä olla tarkkana myös pysyvien pesien kanssa. Esimerkiksi pääskyjen pesät ovat suojeltuja ympäri vuoden, ja sama pesä voi olla käytössä vuodesta toiseen. Ennen remonttia onkin selvitettävä, pesiikö rakennuksessa lintuja.

Luonnossa liikkujien on syytä välttää häiriötä erityisesti rannoilla, ruovikoissa ja saarissa. Esimerkiksi kuikat ja kaakkurit ovat herkkiä häiriöille haudonnan aikana ja voivat hylätä pesänsä.

Kaupunki muistuttaa myös lemmikkien valvonnasta. Irrallaan liikkuvat koirat ja kissat voivat häiritä pesintää tai tappaa lintuja. Koirat on pidettävä kytkettyinä keväästä elokuun puoliväliin.

Tampereen rakennusjärjestys kieltää puiden kaadon 1. huhtikuuta – 31. heinäkuuta ilman pakottavaa syytä. Myös rantojen raivaus kannattaa ajoittaa pesimäkauden ulkopuolelle. Samankaltaisia rajoituksia on muissakin kaupungeissa.

