Häiritsevätkö linnut sinua? Tilanne onkin päinvastoin

Häiritseekö lintujen laulu ja pesintä elämääsi? Tai tuntuvatko kaupunkialueilla lentelevät lokit ja pulut ärsyttäviltä eläimiltä, jotka vain vaikuttavat häiritsevän ihmisten elämää?

Todellisuudessa tilanne on pikemminkin päinvastoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisten aiheuttama melu aiheuttaa merkittävää haittaa linnuille. Tutkimuksessa seurattiin 160 lintulajin elämää. Tutkimuksen aineistoa on kerätty kuudelta eri mantereelta 35 vuoden ajan.

Tutkijat havaitsivat, että ihmisten aiheuttama melu häiritsi lintujen elämää monin eri tavoin. Meluhaitta on linnuille merkittävää, sillä ne ovat riippuvaisia kuuloaististaan ja lintujen kommunikointi tapahtuu ääntelehtimisen kautta.

Melu häiritsee lintujen pariutumista häiritsemällä niiden soidinmenoja. Lisäksi lintuemot eivät ihmisen aiheuttaman melun takia aina pysty kuulemaan ruokaa kerjäävien poikasten ääniä.

Melusaaste aiheuttaa linnuille lukuisia muitakin haittoja. Linnut esimerkiksi varoittavat lajikumppaneitaan lähestyvistä petoeläimistä erillisellä varoitushuudolla, mutta kaupunkiympäristön melu voi vaikeuttaa varoitusten kuulemista.

Lisäksi jatkuva melulle altistuminen lisää lintujen stressiä. Tutkijat havaitsivat, että stressihormonitasot olivat korkeimmat niillä linnuilla, jotka elivät urbaaneilla kaupunkialueilla.

Tiiviisti sanoen ihmiset häiritsevät enemmän lintuja kuin linnut ihmisiä. Melun lisäksi ihmiset aiheuttavat paljon muutakin haittaa linnuille. Yksi haitanteon muoto on ihmisasutuksen laajentaminen lintujen pesimäalueille.

Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että ihmisen toiminta aiheuttaa linnuille merkittävää haittaa eri puolilla maapalloa. Tutkijat toivovat, että ihmisten aiheuttamista meluhaitoista linnuille tehtäisiin jatkossa lisätutkimuksia, jotta haittojen määrää voitaisiin vähentää tulevaisuudessa.

Tutkijoiden mukaan asia pitäisi huomioida myös kaupunkisuunnittelussa entistä paremmin. Ratkaisukeinoiksi tutkijat esittävät lisäksi muun muassa rakennus- ja liikennemelun vähentämistä. Asuinrakennuksia ei saisi myöskään rakentaa liian lähelle lintujen pesimäalueita.

Tutkimus on julkaistu Proceedings of the Royal Society B -lehdessä.

