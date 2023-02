”Peruuttamaton tappio” – venäläispoliitikot kiistelivät sodasta tv-lähetyksessä

Kremlin tarkoin ohjailemassa Venäjän valtionmediassa on annettu viime aikoina vaihtelevia arvioita Ukrainan sotatilanteesta. Osa keskustelijoista on vaatinut yhä kovempia toimia länsimaiden tuen vuoksi.

Duumaedustaja ja Rodina-puolueen puheenjohtaja Aleksei Zhuravljov hämmästeli Rossija 1 -kanavan lähetyksessä, miksi Venäjän joukot ovat edenneet niin hitaasti. Hän kysyi, miksei Kiovaa ole jo vallattu.

– Meidän olisi pitänyt olla siellä jo kauan sitten. Sanotte, että joukkomme kuluisivat loppuun siihen mennessä. Ei, ei, ei, ne kuluvat paljon aiemmin, jos jatkamme tähän tapaan. Olemme kärsineet melko vakavia tappioita ja käyttäneet paljon voimavaroja pienten kaupunkien valtaamiseksi, Aleksei Zhuravljov sanoi.

Poliitikon mukaan kyse on siitä, aikooko Venäjä hyödyntää sen voimavaroja.

– Parhaassa tapauksessa voimme tuhota heidät kokonaan ensi kesään mennessä, Zhuravljov totesi.

Politiikan tutkija Aleksei Chadaev arvioi Venäjän rajoittaneen omia toimiaan ”kolmannen maailmansodan välttämiseksi”.

– Meidän ei pitäisi aliarvioida Eurooppaa. Se on kulttuurin ja sivilisaation lähde. Kuten he, myös me olemme roomalaisten jälkeläisiä, tutkija sanoi ja väitti vain nyky-Venäjän edustavan todellisia eurooppalaisia arvoja.

Duumaedustaja Aleksander Kazakov sanoi Venäjällä olevan edessään yksinkertainen valinta.

– Joko juuri nyt Soledarissa, Vulhedarissa, Marinkassa silvomme kymmeniä tuhansia näitä roistoja, tai he tulevat Pentagonin ohjeiden mukaisesti tapaamaan meidät Harkovan miljoonakaupungissa, ja olemme siellä jumissa noin sata vuotta kuin jossakin kaupungissa Lähi-idässä, Kazakov totesi.

Hänen mukaansa Kremlin tavoitteena on aiheuttaa Ukrainan asevoimille suuria tappioita maan itäosissa ja valmistella uutta hyökkäystä muualla. Poliitikko väitti Ukrainan kärsineen kahdeksan kertaa enemmän tappioita, vaikka Venäjän tappioiden on arvioitu olleen viime kuukausina paljon suurempia.

Zhuravljov ja Kazakov kiistelivät siitä, voisiko Venäjän omia tappioita vähentää muuttamalla Ukraina ”hieman radioaktiiviseksi”, ja miten länsivallat vastaisivat tähän.

Tutkija tyrmäsi keskustelussa puheet ydinaseiskusta.

– Aleksei, puhuit ydinsodasta, anna minun vastata nyt. Jos iskemme kuten ehdotat, tulee se tarkoittamaan meidän tappiotamme, lopullista ja peruuttamatonta tappiotamme. Se tarkoittaisi, että kaikki se, mitä he ovat sanoneet meistä, olisi totta, Aleksei Chadaev varoitti.

A rare voice of reason on Russian state TV contradicts desperate proposals to resort to nuclear strikes, because Russia is struggling to advance using conventional means: "If we use nuclear weapons, then we are everything that they said we were." Watch: https://t.co/ZBRT0vclCh

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 31, 2023