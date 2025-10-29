Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on useita vastaavia nimityksiä: kansanedustaja Veijo Niemi palkannut myös avustajakseen poikansa ja Mikko Polvinen naisystävänsä. Kansanedustaja Jaana Strandmanin avustajana aloitti syksyllä tämän aviopuoliso.