Perussuomalaiset aikoo lisätä eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin uuden ehdon, joka estää puolueen listoilta valituksi tulleita kansanedustajia palkkaamasta perheenjäsentään tai läheistään eduskunta-avustajakseen.
– Tulemme jatkossa lisäämään eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin kohdan, jossa ehdokas sitoutuu olemaan palkkaamatta läheistään tai perheenjäsentään eduskunta-avustajakseen. Asia on ollut suunnitteilla jo jonkin aikaa, mutta nyt, kun vaalit lähestyvät, aloitamme tämänkin asian valmistelun, kertoo puoluesihteeri Harri Vuorenpää.
Vuorenpään mukaan uusi ehto on osa puolueen työtä selkeiden ja läpinäkyvien toimintatapojen vahvistamiseksi.
Linjaus liittyy keskusteluun, joka käynnistyi aiemmin viikolla kun Iltalehti kertoi ministeri Kaisa Juuson palkanneen poikansa eduskunta-avustajakseen.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on useita vastaavia nimityksiä: kansanedustaja Veijo Niemi palkannut myös avustajakseen poikansa ja Mikko Polvinen naisystävänsä. Kansanedustaja Jaana Strandmanin avustajana aloitti syksyllä tämän aviopuoliso.
Asiasta kertovat muun muassa Suomen Uutiset ja Ilta-Sanomat, jolle puolue lähetti asiasta tiedotteen.