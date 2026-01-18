Pentagon valmistelee sotilaiden lähettämistä Minnesotaan

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon valmistelee sotilaiden lähettämistä Minnesotan osavaltioon.
Yhteensä kyse olisi noin 1500 aktiivipalveluksessa olevan sotilaan lähettämisestä osavaltioon, kertoo yhdysvaltalaismedia The Washington Post lähteisiinsä perustuen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tällä ottaa käyttöön vuodelta 1807 peräisin olevan kapinalain lähettääkseen armeijan joukkoja Minnesotassa sijaitsevaan Minneapolisiin, missä ihmiset ovat protestoineet Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto (ICE) agentteja vastaan.
Asevoimien joukkojen kerrotaan olevan valmiita lähtemään, mikäli väkivaltaisuudet lisääntyvät. Päätöstä joukkojen lähettämisestä ei kuitenkaan ole tehty, vaan kyse on lehden lähteiden mukaan valmistelusta.
Kapinalaki sallii presidentin käyttää aktiivipalveluksessa olevia sotilaita lainvalvontatehtävissä Yhdysvaltojen rajojen sisällä.
Valkoinen talo totesi tiedotteessa olevan tyypillistä, että puolustusministeriö varautuu toteuttamaan käskyjä.