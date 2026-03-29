Jos presidentti Donald Trump hyväksyy suunnitelmat, tällainen operaatio merkitsisi uutta vaihetta sodassa, joka voisi olla huomattavasti vaarallisempi Yhdysvaltain joukoille kuin ensimmäiset neljä viikkoa, kirjoittaa The Washington Post.

Pentagon valmistautuu viikkojen maaoperaatioihin Iranissa, Yhdysvaltain virkamiehet sanoivat, kun tuhannet amerikkalaiset sotilaat saapuvat Lähi-itään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mikään mahdollinen maaoperaatio ei olisi täysimittainen hyökkäys ja voisi sen sijaan sisältää erikoisoperaatiojoukkojen ja tavanomaisten jalkaväkijoukkojen iskuja, virkamiehet sanoivat. Kaikki puhuivat asiasta nimettöminä.

Tällainen operaatio voisi altistaa Yhdysvaltain henkilöstön useille uhille, mukaan lukien Iranin droonit ja ohjukset, maatulen ja improvisoidut räjähteet. Lauantaina oli epäselvää, hyväksyisikö Trump kaikki, osan vai ei mitään Pentagonin suunnitelmista.

Trumpin hallinto on viime päivinä horjunut sodan päättymisen julistamisen ja sen pahentamisen uhkaamisen välillä. Vaikka presidentti on antanut ymmärtää halunsa neuvotella konfliktin lopettamiseksi, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt varoitti tiistaina, että jos Teheranin hallinto ei lopeta ydinasetavoitteitaan ja uhkauksiaan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia ​​vastaan, Trump on ”valmis päästämään helvetin irti” heitä vastaan.

– Pentagonin tehtävänä on tehdä valmisteluja, jotta ylipäällikölle annetaan mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Se ei tarkoita, että presidentti on tehnyt päätöksen, Leavitt sanoi.

Hallinnollisissa keskusteluissa viime kuukauden aikana on käsitelty Kharg-saaren mahdollista valtausta, joka on Iranin tärkeä öljynvientikeskus Persianlahdella, sekä iskuja muille rannikkoalueille Hormuzinsalmen lähellä. Niiden tarkoituksena on löytää ja tuhota aseita, jotka voivat kohdistua kaupallisiin ja sotilasaluksiin, virkamiehet sanoivat.

Eräs henkilö sanoi, että harkittavana olevien tavoitteiden saavuttaminen todennäköisesti veisi ”viikkoja, ei kuukausia”. Toinen arvioi mahdolliseksi aikatauluksi ”pari kuukautta”.

Trump sanoi toimittajille 20. maaliskuuta, ettei hän ”aio sijoittaa joukkoja minnekään. Jos sijoittaisin, en varmasti kertoisi teille, mutta en aio sijoittaa joukkoja”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ulkoministeri Marco Rubio kertoi perjantaina Ranskassa toimittajille, ettei konfliktista ”tule pitkittynyttä”. Hän toisti hallinnon usein esittämää – joskin epämääräistä – arviota, jonka mukaan operaatio on aikataulusta edellä, ja sanoi, että Yhdysvallat ”pystyy saavuttamaan kaikki tavoitteensa ilman maajoukkoja”.

Rubion kommentit seurasivat Axiosin raporttia, jonka mukaan Pentagon valmistelee ”viimeistä iskua” Irania vastaan, johon voisi sisältyä sekä maajoukkoja että massiivinen pommituskampanja.

Axios ja Wall Street Journal raportoivat myös viime päivinä, että hallinto harkitsee 10 000 maajoukon lähettämistä Lähi-itään täydentämään alueella jo olevia. Washington Post ei pystynyt vahvistamaan näitä raportteja.