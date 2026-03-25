Pentagon antoi määräyksen: Yhdysvaltojen sotilaat matkalla Lähi-itään

Yhdysvaltojen maahanlaskujoukkojen ja merijalkaväen sotilaat saapuvat Lähi-itään pian, kertovat yhdysvaltalaiset mediat.

New York Times kertoo, että puolustusministeriö eli Pentagon on määrännyt noin 2000 Yhdysvaltojen 82. maahanlaskudivisioonan sotilasta lähtemään kohti Lähi-itää. Myös uutiskanava CNN kertoi aiemmin, että 82. maahanlaskudivisioonan sotilaat ovat lähdössä. CNN:n mukaan heitä lähetetään noin tuhat.

Wall Street Journal kertoi aiemmin, että kertoi aiemmin, että joukot ovat merijalkaväen 31. yksiköstä. WSJ:n mukaan Pentagon on myös tilannut valmiuteen myös toisen merijalkaväen yksikön: Kaliforniassa sijaitsevan 11. merijalkaväen yksikön USS Boxer -aluksella. Tämä yksikkö lähtee WSJ:n mukaan Lähi-itään myöhemmin, joidenkin viikkojen kuluttua.

82. maahanlaskudivisioonan immediate response force on yhteensä noin 3000 sotilaan joukko, joka on valmiudessa tulla lähetetyksi mihin tahansa päin maailmaa 18 tunnissa. NY Timesin mukaan tätä prikaatia käytettäisiin Persianlahdella sijaitsevan Khargin saaren valtaamiseen. Saarella sijaitsee huomattavan suuri öljyterminaali, jonka kautta kulkee noin 90 prosenttia Iranin öljyviennistä.

Toisaalta Khargin saarella sijaitseva kiitotie on vaurioitunut viimeaikaisissa pommituksissa. Maanantaina, kun joukkojen lähettämisestä ei vielä ollut tietoa, piti NY Times saaren kenttää argumenttina joka puolsi juuri merijalkaväen lähettämistä: joukkojen pioneereilla on kyky tehdä tarvittavia korjauksia. Korjatun kentän kautta ilmavoimat voisivat toimittaa joukoille täydennyksiä. Onkin mahdollista, että 82. maahanlaskudivisioonan joukoilla täydennettäisiin merijalkaväen sotilaita.

Suunnitelma, oli se sitten maahanlaskujoukkoja tai merijalkaväkeä tai molempia, saa yleisellä tasolla kannatusta. Yksi kannattajista on eläkkeelle jäänyt maahanlaskujoukkojen kenraali Keith Kellogg.

– Olen suuri boots on the ground -fani, sanoi Kellogg sanoi tiistaina Fox Newsille.

– Ei välttämättä Iranin, mutta Khargin saaren valtaamiseksi, sekä myös Hormuzinsalmen.

Tämä siksi, että Khargin saaren haltuunotto katkaisi Iranin ”taloudellisen valtimon” ja varmistaisi sen, ettei Iran voisi jatkossa enää pitää maailmantaloutta panttivankinaan, Kellogg perusteli.

– Historia on osoittanut, että mereltä ja ilmasta käsin voi tehdä monenlaisia juttuja. Mutta sitten on myös aikoja jolloin on vallattava maata.

Samalla presidentti Donald Trump on asettanut Iranille määräajan avata Hormuzinsalmi uudelleen ja väittää, että ”diili” Iranin kanssa sodan päättämiseksi on aivan lähellä. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump sanoi, että varapresidentti JD Vance ja ulkoministeri Marco Rubio neuvottelevat iranilaisten kanssa parhaillaan.

Keskiviikkona aamulla CNN kertoi, että Iranin asevoimien mukaan mitään neuvotteluja ei ole.

– Ovatko sisäiset ristiriitanne levinneet jo sille tasolle että neuvottelette itsenne kanssa, irvaili Iranin asevoimien tiedottaja Ebrahim Zolfaqari Iranin valtiontelevision lähetyksessä.