”Pensaat täynnä kuolleita” – lennokit tukevat Ukrainan hyökkäystä idässä

Ukrainan ja Venäjän asevoimat ovat käyttäneet erimallisia lennokkeja sotatoimien tukena viime helmikuun jälkeen laajemmin kuin missään aiemmassa konfliktissa.

Etulyöntiasema oli sodan alkuvaiheessa Ukrainalla, joka hyödynsi kuluttajatason lennokkeja tehokkaasti ja joustavasti rintamatiedustelussa.

Kyiv Independent -lehden mukaan myös Venäjän asevoimat on sopeutunut vähitellen uuteen tilanteeseen. Seurauksena on äärimmäisen nopeatahtinen kilpailu tuotannon laajentamiseksi sekä elektronisen häirinnän ja muiden torjuntakeinojen kehittämiseksi.

Lennokkien operaattoreita on koulutettava suuria määriä ja laitteiden käyttö pitää integroida osaksi yksiköiden tavanomaista toimintaa.

Venäjällä on tällä hetkellä etulyöntiasema Orlanin kaltaisissa kiinteäsiipisissä lennokeissa. Ukrainan sotilaat ovat oppineet suojautumaan todennäköiseltä tykistöiskulta, jos niitä havaitaan lähialueella. Lancet-räjähdelennokeilla isketään suoraan havaittuihin kohteisiin.

Kyiv Independentin mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistut videot voivat helposti antaa harhaanjohtavan kuvan lennokkien tehokkuudesta. Ukrainalainen Adam-lennokkiryhmä kertoo videolinkin kautta ohjattavien FPV-lennokkien osuvan kohteeseensa vain noin 10–15 prosentin todennäköisyydellä.

Osa sotilaista ja valmistajista on ilmaissut huolissaan siitä, ettei Ukraina ole onnistunut laajentamaan kotimaista lennokkituotantoaan sodan vaatimalla tavalla. Vapaaehtoisten ja pienyrittäjien haasteena on kilpailla Venäjän keskitetyn valtiollisen tuotantokoneiston kanssa.

Adam-ryhmä on iskenyt venäläisjoukkoja vastaan viime viikkojen aikana maan itäosissa Bahmutin eteläpuolella. 38-vuotias lennokkiasiantuntija Jevhen piilottaa ajoneuvonsa metsikköön ja sanoo venäläisten olevan vain reilun neljän kilometrin päässä.

– Emme pysähdy etsimään heitä, mutta kaikki nämä pusikot ovat täynnä kuolleita venäläisiä, Jevhen kuvailee lennokki-iskujen tehoa.

To perform better, you can first look at what affects the quality of Ukraine's FPV swarms. The most important factors here are the quality of construction (including 3D-printed parts), the training of pilots, and the maintenance of a strong signal in the face of enemy EW. 7 pic.twitter.com/xHJ2gqgcDV

— Francis Farrell (@francisjfarrell) September 13, 2023